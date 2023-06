Aznal asegura que EH Bildu no ha decidido qué hará en la investidura de Chivite

Para que posibilite con su abstención que la socialista María Chivite sea elegida presidenta de Navarra, ¿qué va a exigir EH Bildu, estar en la negociación del programa, participar en las negociaciones del futuro Ejecutivo o nada? EH Bildu no tiene de momento respuesta a esa pregunta, como ha dejado claro este martes en el Parlamento la portavoz del grupo "En EH Bildu no hemos iniciado este proceso, no tenemos ninguna decisión cerrada ni adoptada. Es un proceso al que vamos a tener que hacer frente y, como venimos diciendo, trabajamos en base a nuestro programa y sus contenidos y a nuestras prioridades", ha señalado, añadiendo que cuando se ha acordado con su grupo se ha avanzado "en derechos". EH Bildua esa pregunta, como ha dejado claro este martes en el Parlamento la portavoz del grupo Laura Aznal Es un proceso al que vamos a tener que hacer frente y, como venimos diciendo, trabajamos en base a nuestro programa y sus contenidos y a nuestras prioridades", ha señalado, añadiendo que cuando se ha acordado con su grupo se ha avanzado "en derechos".

Lo que ha recalcado es que se les tendrá que tener en cuenta en esas negociaciones, dado que por su resultado electoral son "todavía más determinantes". "Habrá que hablar con nosotras, habrá que hablar con EH Bildu de cara a la conformación del futuro Gobierno de Navarra, si realmente queremos que sea un gobierno progresista capaz de hacer frente y de ser alternativa a las políticas de las derechas".

Es la posición de este grupo después de que en la constitución de los ayuntamientos los socialistas, como habían anunciado, no dieron sus votos para que EH Bildu consiguiera alcaldías como la de Pamplona y localidades como Barañáin o Sangüesa. "Lamentablemente, el PSN no ha estado por la labor de que se vieran reflejadas las mayorías progresistas en todos los municipios", ha señalado Aznal. "No obstante, el balance global que hacemos es muy positivo y de cara a la conformación del futuro gobierno de Navarra vamos a seguir trabajando para que esas mayorías progresistas se vean reflejadas en el Gobierno de Navarra", ha añadido.