El reparto de cargos es la causa del desencuentro entre el PSN y Geroa en la negociación del Gobierno navarro

Diferencias en el reparto de cargos entre los socios del futuro gobierno tripartito, con el peso que tendrá cada uno, han ocasionado el desencuentro que mantienen el PSN y Geroa Bai. Es uno de los principales puntos que el grupo de reclama como “socio prioritario” que el Partido Socialista le aclare antes de iniciar la negociación del programa de gobierno y de la estructura que tendrá el gabinete que presidirá de nuevo la secretaria general del PSN, , con el peso que tendrá cada uno,. Es uno de los principales puntos que el grupo de Uxue Barkos que el Partido Socialistala secretaria general del PSN, María Chivite

Con este fin iban a celebrar una reunión a dos al inicio de esta semana, pero los socialistas dieron marcha atrás y convocaron el miércoles una reunión a tres, también con Contigo Navarra , para iniciar las negociaciones del futuro acuerdo de gobierno. Geroa Bai decidió no acudir.

Los socialistas esperan que la situación se reconduzca y Geroa asista a la nueva reunión a tres que han convocado el día 21.

QUÉ DEFIENDE GEROA BAI

Geroa Bai ha pedido al PSN mantener el acuerdo de representación institucional que pactaron la pasada legislatura. Los socialistas lo que avanzan es que ellos deben tener ahora más peso tras el resultado obtenido en las elecciones del 28 de mayo.

El PSN, además de la presidencia del Gobierno, ha contado en estos cuatro años con 8 consejeros; mientras Geroa Bai ha tenido 4 y Podemos, 1. Hay otros dos cargos que han sido de Geroa Bai: el senador autonómico que corresponde elegir al Parlamento y la presidencia de la Cámara legislativa que además va a mantener.

Desarrollo Económico, Vivienda, Relaciones Institucionales (gestiona la política lingüística) y Desarrollo Rural. “No hubo un reparto por cuota, porque nos hubiera correspondido mucha mayor representación”, agregó Solana al recordar que la pasada legislatura sólo les separaban del PSN dos parlamentarios, ya que los socialistas tenían 11 y ellos 9. Geroa Bai incide en que no se trata del número de departamentos de cada uno en el Gobierno. Su parlamentaria María Solana recalca que ellos defendieron tener la responsabilidad de políticas en las que consideraban que podían aportar más. Hay que recordar que han dirigido los departamentos de(gestiona la) y. “No hubo un reparto por cuota, porque nos hubiera correspondido mucha mayor representación”, agregó Solana al recordar que la pasada legislatura, ya que los socialistas tenían 11 y ellos 9.

LA POSTURA DEL PSN

Ahora, tras el 28 de mayo, el PSN ha mantenido sus 11 escaños, pero Geroa Bai ha perdido 2 y se ha quedado con 7. El tercer socio del Ejecutivo, Contigo Navarra, cuenta con 3 parlamentarios.

El Partido Socialista quiere cambiar el acuerdo de representación institucional, argumentando que al aumentar su distancia con el 2º grupo le corresponde más peso en el Ejecutivo.

“El PSN será generoso, pero no puede haber igual correlación de fuerzas en el Gobierno” tras los resultados de estas elecciones, declaraba ayer a este periódico el secretario de Organización del PSN, tras los resultados de estas elecciones, declaraba ayer a este periódico el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz . “La ciudadanía ha votado el mismo gobierno que había, pero no con la misma correlación de fuerzas que había”, recalcó. “Nosotros vamos a tener la posición en la que nos ha puesto la ciudadanía navarra”.

EL PSN NO VE ROTA LA RELACIÓN

El socialista afirmó que la relación con su socio no está rota como Geroa ha dejado caer, y que la muestra es que tienen un acuerdo por el que el PSN votará al candidato de este grupo Unai Hualde como presidente del Parlamento.

En este sentido, recalcó que no sabe “qué mayor muestra de lealtad y confianza puede haber” por parte del PSN “que queriendo la presidencia del Parlamento se la ha cedido a Geroa Bai”. Utilizó el verbo “ceder” lo que molesta mucho a la coalición del PNV y Geroa Socialverdes, como recalcaba Solana al apuntar que no se puede ceder lo que uno no tiene.

ALZÓRRIZ: "ME REAFIRMO"

Alzórriz aseguró que Geroa no tiene motivos para desconfiar de ellos y que no dio razones suficientes para explicar por qué no asistió el miércoles a la reunión a tres convocada. El socialista explicó que decidieron organizarla así después de que tanto desde el PSN como desde Geroa y Contigo defendieran que en las negociaciones tenían que estar los tres.

Geroa Bai sostuvo que los socialistas sabían que ellos no iban a acudir y los motivos, acusando al PSN de “faltar a la verdad” al sostener que lo desconocía. Alzórriz lo negó ayer. “Yo no entiendo que haya motivo como para no ir a una reunión a tres. Yo no sabía que no iban a acudir. Me reafirmo”, recalcó el socialista.