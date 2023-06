Geroa exige al PSN que cumpla sus compromisos si quiere seguir negociando el Gobierno

La relación entre PSN y Geroa Bai sigue en el aire. El parlamentario de este último grupo, Pablo Azcona, ha exigido a María Chivite que el Partido Socialista de Navarra cumpla “los compromisos” adquiridos y se comprometa a mantener la representación institucional que ambos han tenido en la pasada legislatura y lo aclare en una reunión a dos. Hay que recordar que el PSN va a reclamar modificar esos acuerdos y tener más peso en ese Ejecutivo. . El parlamentario de este último grupo, Pablo Azcona, ha exigido a María Chivite que el Partido Socialista de Navarra cumpla “los compromisos” adquiridos y se comprometa a mantener la representación institucional que ambos han tenido en la pasada legislatura y lo aclare en una reunión a dos.

Hasta que eso no ocurra, Geroa Bai no retomará las negociaciones para el futuro Gobierno y si no hay cambio alguno, este miércoles no asistirá a la reunión que ha convocado el PSN a tres, incluyendo a Contigo Navarra. Azcona ha señalado que si la intención del PSN “es debilitar” a Geroa Bai, ellos van a ser “firmes, exigentes” y no van a permitir que se rompan los compromisos con ellos.