Las principales medidas fiscales aprobadas para 2023

Uno de los principales objetivos de la Ley Foral aprobada el jueves es dar respuesta al actual contexto económico. La elevada tasa de inflación “requiere la adopción de medidas fiscales que minoren la tributación de los contribuyentes con rentas más bajas”. Al mismo tiempo, resulta necesario “exigir una mayor contribución a quienes tengan una mayor capacidad económica”. Estas son las principales medidas que incluye:

Aumento del mínimo de tributación para las rentas de trabajo. Se eleva de 12.600 a 14.500€ el umbral de obligación de declarar por rentas de trabajo lo que conlleva suprimir los dos primeros tramos de la tabla de retenciones de trabajo.



Se declaran exentas, tanto en IRPF como en Sociedades, las ayudas concedidas en el marco de plan de respuesta a la guerra. Entre otras, la ayuda de 200€ a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, las ayudas directas al sector de transporte por carretera y las ayudas concedida a las empresas para compensar el incremento de los costes energéticos durante el año 2022.



Deducción extraordinaria para renta de trabajo medias y bajas. No está incluida en el proyecto por ser una iniciativa que partió de los grupos parlamentarios y se aplicará de forma decreciente desde lo 18.000 a los 35.000 euros de renta en el IRPF de 2022.



Se amplía el ámbito de aplicación del régimen fiscal de trabajadores desplazados (impatriados). Ya no se circunscribirá únicamente al ámbito de la I+D+i y la docencia universitaria, sino que alcanzará también a actividades de organización, gerencia, de carácter técnico, financieras o comerciales. La tarifa de impatriados implica tributar conforme a las regla del IRNR (Impuesto Rentas no Residentes). Significa que los rendimientos de trabajo tributan al 24% hasta los 600.000 euros y si superan ese umbral al 47%, por el exceso.



Aumenta el gravamen de la base liquidable especial del ahorro. Se incorporan dos nuevos tramos de tarifa. Para las rentas de capital de entre 200.000 y 300.000€, el gravamen aumenta un punto, hasta el 27% y para las superiores a 300.000 el tipo se eleva hasta el 28%.



Deducción por inversiones en energía renovable. Se adaptan las clases de energía consideradas para contemplar el hidrógeno verde y regular la posibilidad de incrementar el porcentaje de deducción hasta un máximo de 15 puntos porcentuales (hasta el 30%) si sustituye al gas natural. Para los autoconsumos compartidos se contempla un porcentaje de deducción incrementada de cinco puntos por lo que la deducción puede llegar al 20%. El mismo que se aplicará a inversiones en comunidades energéticas.



Nuevas medidas de apoyo al emprendimiento. Se incrementa del 20 al 25% la deducción por aportación dineraria a entidades emprendedores tanto en IRPF como en Sociedades y del 30 al 35% cuando se trate de aportaciones a entidades que realicen una actividad innovadora o incluida en un sector que se quiera incentivar especialmente.



Deducción por arrendamiento para emancipación. Se amplía a 32 años la edad para beneficiarse de esa deducción.



Cambio en el concepto de pequeña empresa en Sociedades. Se eleva el umbral del importe neto de a cifra de negocio de 10 a 20 millones y, por tanto, las empresas que se beneficien de esta medida, unas 350, según las estimaciones de la Hacienda foral, pasarán a tributar al 23%, frente al 28% establecido hasta ahora.



​Nueva prórroga de los límites a la reducción de bases liquidables negativas de grandes empresas. El límite será de 50% para las sociedades con una cifra de negocios de entre 20 y 60 millones y del 25% para aquellas sociedades con una cifra de negocio superior a los 60 millones.



​Régimen de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. Las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por personas con discapacidad, de viviendas protegidas y de las acogidas al sistema público de alquiler tendrán una bonificación del 85% como forma de favorecer el mantenimiento de las condiciones de renta protegida en las actuales promociones y para incentivar la puesta en marcha de nuevas promociones de arrendamiento protegido.

​Se eleva al 3,5% la tarifa que pagan los Patrimonios de más de 11 millones de euros. Con el cambio se busca que los contribuyentes con domicilio fiscal en la comunidad tributen lo que les hubiera correspondido en el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas acomodando así el Impuesto de Patrimonio a la previsto en la norma estatal. La modificación tendrá efectos para los periodos impositivos del impuesto que se devenguen en 2022 y 2023 -el devengo de este impuesto se produce el 31 de diciembre de cada año- y podría afectar, en base a la declaración de Patrimonio de 2020, a medio centenar de contribuyentes de los más de 10.000 que declaran este impuesto en la comunidad.

​Rebaja del 6 al 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Afectará a las compraventas de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación.