Navarra rebaja la presión a las rentas bajas pero seguirá con peor fiscalidad

El proyecto fiscal que el jueves salió adelante con los votos a favor de, la abstención de, y el voto en contra de, incorpora medidas “para proteger a personas y empresas, transformar el modelo productivo y repartir de manera justa”, defendió la portavoz económica del PSN,Medidas, prosiguió Unzu, para aliviar el impacto de la inflación en las rentas bajas y medias y exigir mayor tributación “a los que más tienen”. “Ustedes sólo se preocupan de los ricos y poderosos pero es la mayoría social de Navarra y no una elite económica la que crea la riqueza”, espetó la socialista a Valdemoros. El aumento del mínimo de tributación de 12.600€ a 14.500€ conllevará un ahorro de 680€ para un trabajador por cuenta ajena, sin hijos y con ese nivel de renta porque a partir de enero ya no sufrirá retención alguna en su nómina. Una medida que se suma a la nueva deducción progresiva para rentas de entre 18.000 y 35.000 euros que aprobaron los grupos y que se aplicará solo en el ejercicio 2022. Pero la propuesta aprobada cierra la puerta a la deflactación progresiva de todas las magnitudes del IRPF que reclamaba NA+ para corregir el efecto que la subida de precios tiene en todas las rentas que se gravan en el IRPF . Entre la batería de medidas que se incluyen en el proyecto hay varias relacionadas con el ámbito del emprendimiento y la atracción de talento que, no obstante, para los especialistas consultados resultan “insuficientes” para corregir la desventaja fiscal que mantiene Navarra tanto con las comunidades del régimen común como con el País Vasco y la condenan a seguir con peor tributación fruto de las subidas fiscales de la legislatura pasada que las aprobadas en la actual no han logrado revertir. Como en toda negociación, todos los grupos se han dejado pelos en la gatera. El portavoz de, que viene reclamando la necesidad de abordar una reforma fiscal “más profunda” criticó el “error” de haber modificado la definición de pequeña empresa para rebajar cinco puntos la tributación de las sociedades que facturen menos de 20 millones lo que conlleva, censuró, “incumplir la normativa europea”. No se olvidó de recordar los “agujeros negros” de Sociedades ni de defender la eliminación de la doble escala del ahorro.