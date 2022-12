Bandini, un error de concepto técnico

Comenzó Rigoberta (Paula Ribó) su comparecencia en el Arena con 18 minutos retraso. Y para los espectáculos que ahora se estilan en un recinto así, realmente salió con lo justo... Sin pantallas de vídeo, con una cortina de tiras plateadas brillantes como telón de fondo y mucha luz cenital a modo de flashes entrelazados, pero poco más...

Le acompañaban una corista, un teclista para programaciones y samples, y un percusionista en un pequeño set electrónico. Un grupo de cuatro a siete bailarines (segun la canción) iba y venía entrando y saliendo de escena.

Comenzó con In Spain We Call It Soledad y aquello no terminaba de sonar. Tan malo suele ser que sobre como que falte la cosa de los vatios sonoros. Y faltaban, pero a destajo. Al darle potencia desde la mesa, los graves se empastaban en suciedad y la voz llegaba por los pelos y con el detalle justo -siendo magnánimos-.

Era un show con un concepto de propuesta televisiva más que un espectáculo para un recinto de grandes masas. Eso sí, en el Navarra Arena todo el respetable sabía y coreaba las canciones. Fueron sonando (intentándolo) Fiesta, Canciones de amor a ti y The Fuck Fuck Fuck Poem con unas coreografías que para las personas situadas por detrás de la mesa de sonido, que estaba en medio de la pista, llegaban con el detalle escaso que marca la distancia.

Con el tema Cuando tú nazcas (una version de Mocedades) sí tuvieron un momento artístico, armonizando a cuatro voces y dándole con el arreglo cargado de graves un aire algo épico...

La velada electro-disco continuó con Julio Iglesias, Tu y yo y Que vivir sea un jardín. La luz mantenía constantes vitales similares y los haces de algunos focos móviles barrían a bloque las primeras filas. Que vivir sea un jardín fue otro intento está vez de piano eléctrico y voz, pero la subida de volumen en un equipo que no daba la talla para el Arena, hacia que ese sonido de teclado rompiera en distorsión.

En A ver qué pasa, la Bandini y su corista ocuparon alineadas la primera línea del escenario con dos bailarinas coreografiando la mitad de la canción hasta que después de una corta retirada de escena volvieron acompañadas de las otras cinco. “Vamos Pamplona, a ver que pasa” y el público enloqueció...

Pero el sonido seguía siendo para una sala de 1.000 personas. Así que las otras 5.000 se quedaron con las ganas... como también sucedió con A todos mis amantes. Y con Perra el bombo electrónico con su bumba-bumba marcaba la cadencia para el gran coro popular que se puso a seguirla al unísono. Y se hizo la disco-session para que todo el mundo coreara “Sin embargo, soy humana, y me he quedado aquí, encerrada, componiendo cancioncillas, sin parar. Aunque si yo fuera perra también compondría mis temas. Porque nadie me puede prohibir ladrar” y su la la la lala final... Fin de la primera parte.

Esteban Navarro, el teclista y pareja de Paula “Rigoberta” se quedó para hablar de una experiencia artística anterior de la “Irreverente banda familiar” en Pamplona (así se denominan los que la acompañan). Y luego volvieron a escena la Bandini con la corista (su prima Belén Barenys) y el percusionista Juan Barenys hermano de la anterior. Fue el momento del primer bis que fue su hit Ay mamá. Se desató la locura general y Rigoberta habló para las 15 primeras filas del público (que recordemos estaba situado todo en la pista)...

En esa idea de fiesta hizo un medley con fragmentos de Como yo te amo (Raphael)/ El rey leon/Bailar pegados (Sergio Dalma / Eres tú (Mocedades) / La la la (Massiel) / y el In Spain We Call it Soledad en un concepto bacaladero total. Y en esa tanda de bises saltó el sorpresón, porque fue Amaia Romero la que salió a escena para interpretar junto a la Bandini el Así bailaba. Espero que el tono irónico sea el motivo de una canción tan sexista que despidió la primera tanda de bises.

Salió en la segunda abriendo con La emperatriz (uno de los temas de su nuevo disco) a la que siguió Amanecer.

Y en honor de multitudes se despidieron bailando el Yo quiero verte danzar de Franco Battiato.

En fin... demasiadas equivocaciones para cumplir simplemente con el expediente y para los fans más cercanos.