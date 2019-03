La libertad de testar, seña de identidad de Navarra

27/03/2019 a las 06:00

Además de que dos o más personas puedan hacer testamento en un mismo documento, Navarra tiene otra peculiaridad propia que la distingue del resto en el panorama nacional: la libertad de testar. Es la gran ventaja del testamento de hermandad. ¿Hay obligación de dejar una parte de la herencia a los hijos?

No. A diferencia de lo que ocurre en España, en Navarra existe plena libertad para disponer de los bienes. No hay legítima ( parte de la herencia de la cual no se puede disponer l

