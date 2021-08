Seis navarros en los Paralímpicos

Izaskun Osés, Beatriz Zudaire, Estíbaliz Armendáriz, Eduardo Santas, Iván Salguero y María Carmen Rubio son los navarros que estarán en Tokio. Siete días restan para que comience su participación los Juegos Paralímpicos. En ellos participarán 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual o parálisis cerebral, provenientes de 160 países. La delegación española acudirá a Tokio con un equipo formado por 115 deportistas, 105 de ellos con discapacidad más 10 guías o pilotos.

IZASKUN OSÉS

Nacida en Pamplona hace 37 años, Osés sufrió un glaucoma el cual le hizo perder un 95% de visión un ojo y un 85% en el otro. Tokio 2020 serán sus segundos Juegos tras haber conseguido el bronce en los 1500 metros T13 en Río de Janeiro 2016. A su vez, la atleta consiguió dos diplomas más al finalizar cuarta en el relevo de 4x400 y octava en los 400 metros.

MARÍA CARMEN RUBIO

Dos citas olímpicas respaldan a la arquera navarra. Un sexto puesto en Londres 2012 ha sido su mejor resultado hasta la fecha en la competición olímpica. María Carmen Rubio, que sufre una discapacidad física en sus piernas, participará en su terceros Juegos consecutivos en busca de una presea.

BEATRIZ ZUDAIRE

La joven navarra, que padece atrofia espinal infantil, competirá en sus primeros Juegos tras conseguir la clasificación con la selección española femenina de baloncesto sobre ruedas. Zudaire fue seleccionada por el cuerpo técnico de la selección entre 16 jugadoras para componer finalmente la plantilla que disputará estos Juegos. Un hecho histórico, ya que no lograban disputar la competición olímpica desde Barcelona ‘92, cuando recibieron una invitación para poder jugar.

IVÁN SALGUERO

Tras conseguir un diploma olímpico en los 100 metros braza SB13 en los Juegos de Río 2016, Salguero volverá a luchar por conseguir una medalla en Tokio 2020. Además este nadador navarro, que sufre una discapacidad visual, consiguió tres medallas de plata y dos de bronce en el Mundial de Ciudad de México en el año 2017. Actualmente reside y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

ESTÍBALIZ ARMENDÁRIZ

Un defecto congénito provocó que naciese sin la pierna derecha. A pesar de ello la pamplonesa se dedica desde hace 15 años al remo. La deportista navarra nunca ha acudido a unos Juegos Paralímpicos y por ello se estrenará en Tokio 2020. A día de hoy, Armendáriz combina el deporte con su trabajo como Gestora de Proyectos I+D.

EDUARDO SANTAS

Sufrió una lesión cerebral con cuatro años debido a una varicela. Ahora el deportista zaragozano, federado en navarra, competirá en sus segundos Juegos tras conseguir la medalla de bronce en Río 2016 en la modalidad de ciclismo sobre pista.

Las paraolimpiadas de Tokio tampoco podrán contar con público



Los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre, no podrán contar tampoco con la asistencia de público debido a la situación en el país con la pandemia, según confirmó el Comité Paralímpico Internacional. El organismo mantuvo una reunión con el Comité Organizador de Tokyo 2020, el Gobierno Metropolitano de la capital y el Gobierno de Japón para discutir sobre esta posibilidad, pero finalmente, al igual que sucedió con los Juegos Olímpicos, no se permitirá el acceso de espectadores. El CPE informó que las prefecturas de Tokio, Saitama, Chiba y Shizuoka han solicitado otra declaración del Estado de Emergencia por “la situación actual de infección en general”, por lo que “se tomarán medidas más estrictas para que las competiciones se celebren en estas prefecturas, incluyendo el no tener espectadores”.