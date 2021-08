Izaskun Osés: “Es una satisfacción estar en la misma marca de antes y volver a disfrutar”

Una lesión, mononucleosis, el confinamiento... son contratiempos que ha sufrido Izaskun Osés Ayucar durante los cinco años de preparación para Tokio. Aunque no todo fue malo, en diciembre de 2017 nació su hijo Iker. Nada le ha impedido a la atleta navarra volver a clasificarse para sus segundos Juegos Paralímpicos. En Río de Janeiro logró la medalla de bronce en los 1.500 metros, prueba que repite en la capital japonesa y por la que peleará por demostrar su buena forma.

¿Cómo está de ánimos?

La verdad que hay ganas y ya ha llegado. Nervios aún no tengo, el momento de disfrutar ha llegado. Cuando más se vaya acercando supongo que me llegarán.

¿Van a ser unos Juegos diferentes?

Van a ser y estar siendo desde el principio diferentes. Ha sido un año más, ha sido muy duro llegar hasta aquí personalmente. Ha habido otras cosas en juego como puede ser la salud. Partiendo de ahí van a ser muy diferentes. Ha llegado el momento y luego no sé si será muy diferente en la villa.

¿Por qué se le ha hecho complicado?

Tengo cincos año más que cuando estaba en Río. Entre tanto, he estado lesionada, tuve a mi hijo Iker, estuve con las defensas por los suelos y tuve mononucleosis. Cuando ya estaba mejor, pasó el confinamiento y bueno ha sido complicado.

¿Llega con la misma ilusión?

Sí, es diferente porque los primeros Juegos es todo nuevo. Pero tengo muchas ganas, mucha ilusión y es la recompensa de estos años. Poder volver a estar allá y estar por lo menos en mi mismo nivel, en las mismas marcas que estaba en Río. Ahora a ver qué pasa. Lo primero disfrutarlo.

¿Qué expectativas tiene?

Hacerlo lo mejor posible. Yo estoy en forma y todo el mundo. Paso a paso, pasar la final y estar competitiva y disfrutarlo. Con esto espero que haya resultados. Pero mi expectativa es estar lo más adelante posible.

¿Recuerda la medalla de Río?

Recuerdo todo que muy bonito. Siempre nos parece que solo lo importante es la medalla, pero detrás de cada puesto hay mucho trabajo y la recompensa de llegar ahí y hacerlo bien es una pasada. Seas medalla o no. Por eso digo siempre que lo que quiero hacer es llegar y demostrar todo lo que puedo correr.

¿Notará diferencias de Río a Tokio?

Cuando fui a Río iba nueva y ahora tienes a todo el mundo, sabes quién es y cómo van a correr. Ya no eres tan inocente.

¿Se encuentra al mismo nivel?

Me siento bien, me ha costado mucho y después de cinco años con todo lo que he pasado en el camino, con el esfuerzo que me ha costado a mí y a todo mi alrededor. Poder volver a estar igual.. una vez más.

¿Se ha hecho duro el camino a Tokio con la maternidad?

Sí, es duro. Entrenas compaginando la maternidad con el alto nivel. Iker ha dormido muy mal siempre. Es duro, pero es lo que hay. Al final es una decisión propia y se puede perfectamente.

¿Cómo fue el periodo después de Río?

Después de Río ya competí con una fractura en el pie, estuve recuperándome y en 2017 me quedé embarazada. Iker nació en diciembre y en agosto de 2018 ya estaba en el Europeo, habiendo competido previo antes. Es una alegría y una satisfacción estar en la misma marca de antes y volver a disfrutar de esto otra vez.

¿Cómo mantiene la motivación?

Por el camino tienes como objetivo el ciclo olímpico, que es llegar a los siguientes Juegos Olímpicos, pero un año tienes Mundial, al otro Europeo. Siempre tienes que estar al máximo nivel todos los años. La motivación es fácil.

Su hijo le podrá ver en unos Juegos.

Me da mucha pena que justamente Iker, que tiene tres años y medio, no pueda ir. Me encantaría que fuera y lo viviera porque se entera perfectamente de todo lo que está pasando. Que viera qué es una paralimpiada, que entrase a la Villa. Cuando estuve en Río, estuvieron mi entrenador, mi marido y mi hermana. Lo vivieron. Me da pena que no lo pueda vivir. Voy a estar un mes entero sin verle que eso también complicado. Va a verme en lo máximo y me hace ilusión. Me da pena, porque no ha podido vivir el ambiente de ir a las competiciones porque han sido casi todas a puerta cerrada.

¿Cómo suele entrenar?

Lunes a sábado, en épocas de volumen hacemos más kilómetros más pesas. En épocas que estás compitiendo hacemos menos cantidad y más intensidad. En momentos puntuales doblo entrenamientos, pero cada vez menos. A veces compensa entrenar menos y asimilarlo. Lo he aprendido después de pagar las consecuencias de estar mala.

Con los años, ¿se hacen más duros los entrenamientos?

Cuando vas cumpliendo años tienes que medir mucho los esfuerzos que haces. No puedes hacer dos entrenamientos intensos porque no te recuperas, pero lo he aprendido a base de pagarlo. Hay que hacer más caso al cuerpo.

¿Ha recibido apoyo de la familia?

Cuando tienes un hijo el tema ya no va por libre. O te apoyan o es imposible. Desde luego que toda la familia ha estado a tope conmigo. Todos para cuidar a Iker y que yo pudiera entrenar y competir.

¿Qué le pareció Asier Martínez?

La verdad que ha sido una pasada. Es buen chaval y ha tenido un año buenísimo, lo ha hecho muy bien él y su entrenador. Enhorabuena y que lo disfrute que se lo ha ganado a pulso.

¿Cómo cree que está el atletismo navarro?

Navarra ya hace muchos años que está arriba. Se está trabajando muy bien y ahora se están dando los resultados. Asier Martínez no ha estado ahí porque ha trabajado bien un año, lleva muchos años trabajando muy bien desde las escuelas de todo el atletismo navarro.