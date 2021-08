Eduardo Santas, ciclista: “Llego a estos Juegos con una mayor madurez deportiva que en Río 2016”

Una lesión cerebral debido a la varicela dejó como secuela una hemiplejia en el lado derecho del cuerpo a Eduardo Santas Asensio (4/8/1989, Zaragoza). Perdió musculatura en la pierna, movilidad en el pie y capacidad neurológica en su brazo. El ciclista zaragozano hizo frente a esta enfermedad y encontró la solución en la bicicleta. Desde los ocho años comenzó a competir como ciclista y no ha parado hasta hoy. En escasos días, Eduardo Santas competirá en sus segundos Juegos Paralímpicos tras haber disputado en 2016 los de Río de Janeiro. Con la medalla como objetivo, el zaragozano llega a Tokio con ganas de hacer historia.

Sus segundos Juegos Paralímpicos, ¿cómo se siente?

Muy bien. Estoy bastante motivado y con mucha confianza. Al final en los Juegos de Río de Janeiro era todavía muy pronto para mí y no fue todo lo bien que esperaba. Me rompí el escafoides a un mes del comienzo y al final no fueron las cosas bien. A Tokio llego con una mayor madurez deportiva y mucho más en forma. Afronto esta oportunidad con muchas ganas y motivación.

¿Hay nervios?

No, la verdad es que de momento no. Quedan todavía días y no me he parado a pensar en ello. Me lo tomo como una competición más dentro de lo que cabe. Al final voy a competir contra mi mismo y contra mi crono y voy a intentar no ponerme nervioso. Ya veremos en qué posición me coloca mi tiempo.

¿Cómo afronta estos días previos?

Es una situación complicada ya que el covid nos ha obligado a hacer un duro confinamiento de 15 días previo al viaje a Tokio. Lo hemos realizado en Mallorca y hemos estado totalmente encerrados y ha sido complicado. En Japón también estamos sometidos a muchas restricciones y no podemos salir de la habitación. Es duro, al final es un país en el que hay una cultura distinta a la nuestra y uno se siente muy lejos de casa. Me he sacrificado anímicamente pero no me importa porque es lo que he elegido hacer y seguro que tiene una gran recompensa.

¿Cómo se sintió en el momento en el que lo seleccionaron?

Muy contento. Yo ya venía consiguiendo bastantes medallas en campeonatos del Mundo y de Europa. Podía intuir que iba a estar entre los seleccionados. No es que fuera una gran sorpresa pero siempre que te lo comunican te llevas una gran alegría porque al final los Juegos es el evento deportivo más grande del mundo.

¿Siente una motivación extra por el escenario en el que te vas a tener que desenvolver?

Está claro que es un evento único. Los mundiales son cada año y en mi caso compito en dos cada temporada porque participo en el de pista y ruta. Los Juegos Paralímpicos son cada cuatro años y estás esos años pensando y trabajando duro para llegar a una única cita en la que te lo juegas todo. Es el mayor reto.

¿Cómo es la convivencia en la villa paralímpica?

Es bastante diferente a lo que viví en Brasil. Allí había mucha interacción social y ahora en cambio todo es confinamiento y aislamiento. No nos podemos relacionar con nadie, todo el mundo está con la mascarilla y respetando las distancia… son los Juegos del covid.

¿La ausencia de público les afecta a la hora de competir?

Desde luego que sí. Cuando llegamos a un velódromo y no hay nadie en las gradas es un poco desmotivante. En este caso parece ser que en la zona en la que vamos a competir quizá pueda acudir un 30% del aforo del velódromo y entre eso y la gente de prensa habrá algo de ambiente durante la competición. Lo más duro va a ser que mis familiares no hayan venido para acompañarme.

¿Cómo comenzó su pasión por el ciclismo?

Empecé desde muy pequeño porque en mi casa todo el mundo siempre ha sido muy ciclista. Mi padre y mi hermano lo han practicado siempre y yo seguí sus pasos. A los ocho años competí por primera vez y desde entonces no me he bajado de la bicicleta.

¿Cómo está yendo la temporada hasta la fecha?

Han habido competiciones que se han anulado. El mundial de pista se suspendió este año así que el de hace dos años es la última referencia que tenemos en pista de cara a estos Juegos. Esta temporada solamente hemos podido hacer el Europeo, donde gané la crono, y el Mundial donde hice quinto y sexto.

¿Qué rutina de entrenamiento lleva a cabo durante el año?

La rutina de entrenamiento va cambiando cada día según lo que planifique el entrenador. Los entrenamientos en carretera pueden ser de entre dos a seis horas. Muchas veces son de doble sesión complementando la de bicicleta con una en el gimnasio.

¿Cómo hizo para entrenar durante la pandemia?

La verdad es que estuve machacándome con el rodillo en casa. Hice todos los kilómetros que pude. Fue duro mentalmente pero para mantener la forma nos funcionó.

¿Conoce la situación deportiva de sus rivales?

Llegamos a esta cita olímpica bastante más a ciegas de lo normal. Hemos competido muy poco en los últimos dos años y tenemos muy pocas referencias en un periodo muy largo de tiempo.

¿Qué objetivo se ha marcado?

Mi objetivo es la medalla. Lucho y entreno cada día por conseguir una medalla olímpica. Lo he conseguido en mundiales y europeos pero quiero conseguir una en estos Juegos Paralímpicos de Tokio.

¿Siente presión por conseguirla?

Un poco de presión quizá sí que siento. Muchos dan por hecho que la debo conseguir o que es fácil alzarse con una medalla y no es así. Estos son unos Juegos y es muy complicado, pero voy a luchar por conseguirlo.