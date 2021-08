María Carmen Rubio: “En los Juegos llegan al podio los que mejor están psicológicamente”

Silencio, pausa y concentración. Esta es la atmósfera que envuelve una competición de tiro con arco. La serenidad va a ser una de las mejores bazas para Mari Carmen Rubio (17/09/1961), que en Tokio va a participar en sus terceros Juegos Paralímpicos. La arquera navarra comenzó a tirar en 1995 y desde entonces se coloca delante de la diana con la misma ilusión. Han sido cinco años complicados de preparación con una lesión importante de por medio, pero a partir del 27 de agosto Rubio sumará otra experiencia paralímpica más.

Son sus terceros juegos paralímpicos

Son distintos a todos porque han sido cinco años de preparación. Los afronto con esa serenidad de que ya se en qué consiste participar en unos Juegos Paralímpicos. Tampoco busco algo diferente a lo que hago habitualmente en una competición. Busco la seguridad y sobre todo disfrutar del tiro, mi deporte.

¿Afronta Tokio con la misma ilusión?

Sí. Cuando terminó Río dije: ahora Tokio. Llevo mucha ilusión porque creo que son los Juegos en los que voy preparada. Tengo esa serenidad de haber vivido eso anteriormente y puedo alcanzar ese punto perfecto de decir algo.

¿Serán muy diferentes estos juegos por el coronavirus?

La vivencia va a ser la misma y de hecho ya lo está siendo porque lo estoy viviendo con esa clasificación que tuve en Chequia. Con estar ya con el ajetreo de la documentación. Esta vez, además tenemos que sumarle la PCR, las mascarillas. No te puedes relacionar con la misma facilidad.

¿Cómo ha sido la preparación?

El objetivo estaba fijado para 2020. En 2019 me rompí el hombro en una caída. A partir de ese momento fue casi una carrera contrarreloj por recuperarlo y entrar en los clasificatorios que empezaron en el mes de febrero de 2020. El 15 de marzo nos encerraron y a partir de ese momento se acabó ese proyecto de cuatro años. Mi entrenador creó un proyecto de un año para trabajar y que me pueda clasificar en el mes de julio de 2021.

¿Le afectó la lesión?

He modificado el arco porque con la lesión no queríamos dar pasos hacia atrás. Mejorar, evolucionar y alcanzar ese nivel que tenía que tener. Lo hemos conseguido. Ha sido muy duro, mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento. Lo hemos logrado gracias a ese programa que hizo mi entrenador, Enrique Ayerra, que además es mi marido.

¿Qué posibilidades tiene?

Lo primero tengo que pensar en las eliminatorias. Tengo que centrarme, tener serenidad y alcanzar el diploma olímpico. Eso significará que estoy en cuartos de final. De ahí, a dos pasos más, está el podio.

¿Esa serenidad la entrenas?

La he entrenado y trabajado durante varios periodos olímpicos porque en tiro con arco un porcentaje muy alto es el plano psicológico. Si mentalmente no estás actuando o trabajando bien, mal. En los Juegos van los que mejores técnica tienen, pero arriba llegan los que mejor están psicológicamente.

¿Tiene alguna técnica de concentración?

No, yo soy más intimista en mi forma de competir. La competición en tiro con arco es muy pausada, tranquila.

¿Conoce a sus rivales?

Nos conocemos todas porque hemos estado compitiendo durante estos cinco años. Somos rivales y al final somos amigas, porque son años de estar ahí y de ir siguiéndonos en el ranking. Conozco muchos arqueros y arqueras de todo el mundo y gente que me ha aportado mucho y bueno.

¿Cómo es su rutina de entrenamiento?

Tengo dos momentos diferentes de entrenamiento. Yo trabajo de supervisora del servicio de atención al ciudadano, no soy deportista de elite. Me levanto a las 6 de la mañana, entro a trabajar a las 7:30 de la mañana y estoy trabajando hasta las 15. Como, descanso un poco y después me voy a entrenar. Suelo estar entre dos y tres horas cada día. Los fines de semana doblo, por la mañana y por la tarde. Eso es un poco lo que hago.

¿Y la mente?

Trabajo la técnica y después lo psicológico con una psicóloga. El físico también con la fisioterapeuta. Todo te lleva a alcanzar esa meta que buscamos. Los domingos a la noche a veces llego a casa y me siento en el sofá agotada.

¿Se le pasa por la cabeza abandonar?

No, porque me gusta el tiro con arco. Es un deporte que me llena, me emociona. Por mucho que quieras pensar no puedes abandonar. No compito porque quiera estar en los Juegos, me pongo objetivos, pero en realidad mi práctica deportiva es porque me satisface, me gusta y además me beneficia.

¿Cuándo empezó con el tiro con arco?

En 1995 y sigo teniendo la misma sensación del primer día. Mi familia son mis mejores animadores, son muy ‘hooligans’.

¿Dónde entrena?

He estado entrenando durante 25 años en el pueblo de Azpa. Pero cuando vuelva de los juegos tenemos que buscar otro lugar. Ahí ya no podemos continuar. Eso es otro mundo.

¿No hay instalaciones homologadas?

Desde el Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro de Deporte estaría bien que se active la posibilidad de tener unas instalaciones federativas en condiciones óptimas para la práctica de tiro en Navarra. Cada vez hay más licencias y más podios. Es una pena que deportistas que practican tiro tengan que abandonar porque económicamente se encarece. Es importante crear unas instalaciones que ayuden a avanzar en la práctica de tiro. Que ayuden a que sean más fieles las personas que se federan y haya continuidad. En otras comunidades vemos que funcionan.