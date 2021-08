Estíbaliz Armendáriz: “Competir contra los mejores deportistas del mundo es ilusionante”

Un viaje a Escocia hace 15 años alejó a Estíbaliz Armendáriz del deporte. Tras su regreso, la remera navarra quiso retomar el deporte por salud y acabó en el Club Náutico de Navarra. Allí Armendáriz comenzó a practicar el remo y acabó enamorándose de este deporte. Quince años después la navarra participará en sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio y lo hará como timonel de la embarcación PR3 Mixto.

Sus primeros Juegos Paralímpicos.

Estoy un poco abrumada por ahora pero muy emocionada. Ahora mismo estamos en Sevilla con el resto de deportistas de la selección española. Hace dos semanas que estamos aislados pero estoy todavía con el ánimo alto y con ganas de empezar.

¿Hay nervios?

Obviamente sí. Hay gente del equipo que ya ha estado en más Juegos Paralímpicos pero para otros como yo, son nuestros primeros. Es un regalo poder asistir a ellos pero eso no quita que haya cierto nerviosismo antes de la competición.

¿Cómo afronta estos días previos?

Estamos muy entretenidos en la burbuja. Entrenamos tanto a las mañanas como a las tardes. Es un no parar. Y en nuestro tiempo libre estamos con los compañeros hablando sobre estrategias de regata para la competición, grabando vídeos para Tik Tok… en definitiva haciendo cosas que despejen nuestra mente y nos ayuden a relajarnos.

¿Cómo se sintió cuando logró la clasificación?

Muy muy feliz. Aunque fuese por medio de una invitación siempre es un orgullo participar en una competición así. Es un proyecto que empezó el 23 de agosto de 2020, hace justo un año. Nos juntamos un grupo de personas, de las cuales algunas no habían tocado un remo en su vida. Entonces conseguir participar en unos Juegos es una recompensa al esfuerzo y trabajo que hemos hecho en estos últimos meses. Nuestro objetivo era París 2024 pero por suerte estaremos en Tokio.

¿Siente una motivación extra por el escenario en el que se va a desenvolver?

La olimpiada es el mayor evento que existe a nivel deportivo. Aquí vienen los mejores deportistas del mundo y esto motiva a todo el mundo. Verte compitiendo con los números uno del deporte es muy gratificante.

¿Cómo cree que va a ser la experiencia en la villa paralímpica?

La mitad del equipo no tenemos con qué comparar porque es nuestra primera experiencia olímpica, así que todo nos va a emocionar. Obviamente a aquellos que hayan estado en otros Juegos, este año les va a resultar muy diferente a lo que ya vivieron años atrás. Es una pena no poder visitar la ciudad y conocer Japón pero ya solamente con ir estamos muy contentos.

¿Cómo comenzó su pasión por el remo y cuando empezó a practicarlo?

Mi experiencia con el remo empezó en el año 2005. Yo siempre había hecho deporte pero me fui dos años a vivir a Escocia y dejé de practicarlo. Cuando volví quise retomar la actividad deportiva, solamente por mi salud, no tenía en mente hacerlo profesionalmente. Buscaba algo que fuera de equipo y al aire libre y fui al Club Náutico de Navarra. Allí empecé poco a poco y me enganché enseguida. En aquella época competía contra las veteranas sin opción a nada pero a mí me hacía ilusión. Pero hace un año y medio comencé a trabajar con la selección española y aquí estamos.

¿Cómo está yendo la temporada hasta la fecha?

He acudido a dos Campeonatos de España y a la clasificatoria en Italia para estos Juegos Paralímpicos, además de varias competiciones en zonas más cercanas. He evolucionado mucho este año.

¿El equipo siente presión por dar una buena imagen y que este deporte consiga más visibilización?

Es clave hacer un buen papel aunque realmente la federación española está ya muy contenta con nuestra actuación. A pesar de ello vamos a darlo todo y queremos demostrar que hay mucho trabajo detrás de este deporte.

Exigente rutina de entrenamiento.

Yo en mi club entrenaba una hora durante cuatro o cinco días a la semana pero tuvimos que pasar a doble entrenamiento, es decir, un total de entre dos y cuatro horas diarias de trabajo. Y en la concentración, además de ese doble entrenamiento, hacíamos una sesión de pesas en días alternos. Es una locura porque yo nunca había hecho tanto deporte.

¿Cómo entrenó durante la cuarentena?

Hay una máquina infernal que es el remoergómetro. Nos facilitaron una a cada uno y con esa máquina hice muchísimos kilómetros desde casa durante la cuarentena. Me ayudó a estar muy centrado durante la pandemia.

¿Cómo compagina el deporte con su trabajo como Gestora de Proyectos I+D?

La verdad es que con mucho esfuerzo y dedicación. A las 7:30 me levanto para hacer el primer entreno. Después me voy a trabajar sobre las 9:00 de la mañana hasta las 19:00.Cuando salgo del trabajo me vuelvo a entrenar hasta las diez de la noche. Así es básicamente como paso la mayoría de mis días de la semana a excepción de los que descanso.

¿En que tipo de embarcación compite en estos Juegos?

La categoría es el cuatro con timonel PR3 Mixto. Son cuatro remeros y remeras con un timonel, que en este caso soy yo. Como máximo en la embarcación puede haber dos personas con discapacidad visual y otras dos con discapacidad física.

¿Qué objetivo os habéis marcado?

La entrenadora nos dice que hay que salir a comernos el mundo y conseguir una medalla, pero siendo realistas y con el crono en la mano nuestro objetivo verdadero es poder alcanzar la final.