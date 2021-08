Beatriz Zudaire: "Estar en Tokio ya es un logro pero queremos seguir haciendo historia"

Hacer historia. Ese es el objetivo con el que llega Beatriz Zudaire (8/06/2000) a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La joven jugadora de baloncesto sobre ruedas experimentará su primera aventura olímpica con la selección española femenina. Será la segunda participación en la historia del conjunto nacional tras la invitación que recibieron para disputar los Juegos de Barcelona ‘92.

Sus primeros Juegos, ¿cómo se siente?

Ilusionada, muy contenta. La verdad es que está siendo todo muy raro, ya no solo por lo del tema covid sino porque para mí son mis primeros Juegos y todo es muy diferente. Pero a pesar de todo tengo muchísimas ganas de que llegue el día del debut y de intentar hacerlo lo mejor posible.

¿Hay nervios?

Sí obviamente sí que los hay. He vivido hasta mundiales pero nunca he sentido la misma emoción que estamos sintiendo estos días. Un poco nerviosa estoy pero a la par con tantas ganas de jugar que todos los sentimientos se igualan.

¿Cómo está afrontando estos días previos en la burbuja?

Están siendo días muy intensos. En la burbuja entrenamos mañana y tarde casi todos los días y a veces incluso triple sesión. Así que con poco tiempo para pensar y mucho para entrenar. Estamos intentando llegar con la mejor forma física para cumplir con las expectativas.

¿Siente una motivación extra por el escenario en el que se va a tener que desenvolver?

No solo yo sino que todas las chicas del equipo también. Es algo tan único y tan histórico ahora mismo en España que nuestra motivación es más grande que nunca. El hecho de estar aquí ya es un logro pero queremos seguir haciendo historia.

¿Cómo se sintió cuando logró la clasificación?

Pues es difícil de explicar. Feliz es la primera palabra que se me viene a la mente pero hay muchas más. Al final habíamos conseguido muchos logros años atrás, pero el momento de la clasificación a los Juegos fue el máximo hito de la selección española. Lo pudimos celebrar con los familiares y vivirlo todos juntos. Esa sensación ni la habíamos vivido antes ni sé si la volveremos a vivir.

¿Cómo cree que va a ser la experiencia en la villa olímpica?

La parte buena es que es mi primera experiencia olímpica entonces tenemos poco con lo que comparar. Todo lo que nos vaya a pasar lo vamos a vivir como si fuese el mejor momento de nuestra vida. Va a ser todo tan increíble que no creo que me vuelva con la sensación de que no he disfrutado.

Sin apoyo en las gradas.

Personalmente es la parte más complicada de todo esto. Tengo la suerte de que mi familia me ha acompañado a todos y cada uno de mis campeonatos y ahora mirar hacia las gradas y no verlos me va a apenar. Es complicado asumir que no van a poder estar junto a mí en el mejor momento de mi vida.

¿Cómo comenzó su pasión por el baloncesto?

La pasión me viene de muy pequeña. Siempre me ha gustado el baloncesto a pie y yo acudía a todos los encuentros del Basket Navarra. Un día le dije a mi madre que quería jugar y fuimos a la Federación de Deportes Adaptados pero en Navarra no había equipos. Pero en uno de los partidos que fui a ver se me acercó el árbitro y me dijo que él era también árbitro de baloncesto sobre silla de ruedas. Me dio el contacto de un entrenador de Vitoria, le escribí y fui a un campus inclusivo para probar. Allí me enamoré de este deporte y desde entonces no he parado de jugar.

¿Cómo ha ido la temporada hasta la fecha?

La verdad es que mejor imposible. Hemos conseguido el ascenso a la División de Honor, la máxima categoría en España y la mejor liga del mundo. Lo he conseguido en el UCAM Murcia BSR que es un equipo que apenas lleva cinco años compitiendo profesionalmente desde que se fundó.

¿Qué rutina de entrenamiento lleva a cabo durante el año?

Depende un poco del momento del año. En principio entrenamos todos los días de 14:00 a 17:00. La primera sesión es de parte física y ejercicios más individuales y luego otro entrenamiento ya con todo el grupo. Además, varios días durante las mañanas voy al gimnasio.

Complicaciones durante la pandemia.

Tuve mucha voluntad para entrenar durante la cuarentena porque no fue fácil. Tenemos un preparador físico en el equipo que cada día nos mandaba una rutina de entrenamiento específica para no dejar de entrenar. Y el Comité Paralímpico nos envió a cada uno una máquina a casa para que hiciésemos cardio. Con la ayuda de todos fue bastante fácil dentro de las dificultades que supone entrenar en casa.

¿Cómo compagina el deporte con sus estudios en psicología?

Lo llevo bien. No me cuesta mucho esfuerzo porque adoro la psicología por encima de todo y el baloncesto es la pasión de mi vida. Tengo bastante suerte por hacer lo que me gusta.

El seleccionador nacional realizó una concentración de 16 jugadoras de las que 4 quedaron descartadas, ¿confiabas en ser una de las elegidas?

Confianza he tenido muy poca en muchos momentos de mi vida. No me gustaba nunca dar por hecho que iba a estar dentro de las 12 seleccionadas. Me he dedicado a entrenar todo lo que he podido y mi trabajo ha tenido su recompensa.

Primera vez que la selección española femenina disputa los Juegos desde Barcelona ‘92.

Estamos en el mejor momento de la selección femenina. Podemos hacer algo muy bonito en Tokio. Hay mucho nivel y no conocemos el estado físico de las otras selecciones pero estamos muy motivadas para lograr algo importante.

¿Qué objetivo se ha marcado el equipo?

No lo hemos planteado seriamente pero te mentiría si te dijese que no tengo en la cabeza el objetivo de traerme a casa una medalla o un diploma olímpico.