Sergio Fernández se pasea, Iker Alfonso avisa

Dos navarros pueden subirse al podio de los 400 metros vallas en el Campeonato de España Absoluto al aire libre. Y optan a oro y plata. Uno, Ojo a lo que puede ocurrir este sábado por la tarde (18:00 horas, Teledeporte) en Torrent.en el Campeonato de España Absoluto al aire libre. Y optan a oro y plata. Uno, Sergio Fernández , dueño y señor de la distancia, el otro, Iker Alfonso, aspirante de lujo. La emoción está servida. La final se sirve en la tarde de este sábado con la tele en directo y hay muchísimo en juego.

En plusmarquista nacional de las vallas bajas no sólo aspira a su octava medalla de oro. Este logro sin precedentes en el atletismo navarro viene con reto añadido: estar en el Mundial de Budapest. Para Iker, que ya fue subcampeón de España sorpresa en 2020 y bronce el año pasado, una medalla sería su consagración total en la que es su mejor temporada.

El mayor de los hermanos Alfonso ha corrido este año en su mejor marca personal, 50.13. Capaz si se lo propone de bajar de 50, este viernes abrió las semifinales con una victoria cómoda y un tiempo de 51.57, el más rápido de los semifinalistas, en unas series donde nadie terminó de mostrar sus cartas.

La segunda serie la venció el otro candidato a chapa, Jesús David Delgado, con 51.68. En ausencia de Aleix Porras, lesionado de última hora, no parece que haya más rivales mejores que los dos atletas navarros y el canario.

URDÁNOZ Y LÓPEZ, FUERA

En estas dos primeras carreras, participaron otros dos atletas forales, todo un hito. Los dos hicieron un gran papel. Óscar Urdánoz (Grupompleo) quedó tercero en la segunda, pero su crono, 53.14, no le bastó para meterse en la final. Pasaban los dos primeros y los dos mejores tiempos de la ronda.

Mucho más cerca estuvo Iñaki López, del Fent Camí valenciano, que fue cuarto en la tercera serie y quedó a las puertas de la final con un tiempo de 52.81. Se pasó con 52.65.

No se corrió en exceso en estas semifinales. Tampoco lo hizo Sergio Fernández. La expectación sobre el de Barañáin en este nacional absoluto no es sólo la de la afición navarra. Todo el atletismo está pendiente de lo que hace Sergio. Su larga ausencia de las pistas, a la que ha puesto fin este verano, ha motivado que todos los ojos estén puestos en el vallista del New Balance. Ha llegado a Torrent totalmente renacido, con cinco buenas carreras en sus piernas en las últimas cinco semanas, todas ellas por debajo de 50 segundos: 49.89 en Málaga, 49.76 en Gandía, 49.73 en Bélgica, 49.13 en Marsella (Francia) y 49.33 en Trieste (Italia).

Estos cinco tests le han proporcionado la puntuación necesaria para entrar en el World Ranking, en el que está en el puesto 52. El objetivo de Sergio Fernández es meterse entre los 40. Los cálculos ya están hechos: con ser campeón este sábado y lograr una marca que ronde los 49 segundos, subirá las posiciones necesarias e irá a Budapest. No hay que olvidar que la marca de 49.13 es mínima de la Federación Española de Atletismo (RFEA), el otro requisito para ser seleccionado.

"NO NOS HEMOS RENDIDO"

Se reservó este viernes Sergio. En una carrera en progresión, se empezó a ver cómo se situaba en primera posición en la segunda parte, en la que su dominio fue insultante. Cruzó la meta después de realizar una recta final trotando y mirando atrás para controlar a sus rivales. Su tiempo, 52.10, no es referencia de nada. Este sábado debe hacer 3 segundos menos y ser campeón.

El caballo de batalla de Sergio estos dos años oscuros han sido sus problemas de isquiotibiales. Tras la semifinal, declaraba en Teledeporte que estaba “justito de isquio” pero que en la final intentará “darlo todo y poner la guinda en el pastel”.

“Vengo a sumar puntos, a hacer una buena marca, que sea una de las cinco mejores que tengo y me permitan están en la selección que va al Mundial de Budapest. Aquí estamos luchando, no nos hemos rendido. Seguimos y eso es lo importante”, señalaba el campeón navarro.

La pista de Torrent dictará sentencia de la que promete ser una final inolvidable.