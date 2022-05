Iker Alfonso: "Estoy disfrutando y quiero que fluyan las cosas"

Ha sido el último atleta navarro en debutar con la selección absoluta. Lo merecía. Lleva dos temporadas en progresión y sus marcas le habían puesto como líder de los 400 vallas. Iker Alfonso de Miguel (Uztarroz, 9-4-99) respondió con creces a esa llamada y el pasado 21 de mayo, en La Nucía, fue el quinto en la final del Campeonato Iberoamericano, con marca personal. Un miembro más del Swan Team que va a meter mucho ruido.

Ha sido su primera internacionalidad absoluta. ¿Cómo se enteró?

François (Beoringyan, su entrenador) me comentó que, como la temporada está yendo bien, los seleccionadores te pueden tener en cuenta. Hay que demostrar un estado de forma, algo que unido a la marca del año pasado, es el criterio para ir a un campeonato. Apareció la preselección un día que yo no me espero y fue una gran alegría.

Una vez allí, había que competir y estar en sus marcas o mejorarlas...

Claro, yo sólo había competido en Serrahimaen la primera jornada de liga, porque todavía estábamos en preparación. La preselección sale un martes y ese finde teníamos la liga en Pamplona. Ahí es cuando tengo la oportunidad de demostrar la marca que estamos trabajando este año. Me sale 50.61, marca personal por 3 décimas, y súper contento. Me encontré cómodo. Es una sensación diferente a la del año pasado, en la que estuve arrastrando lesiones. Ahora es lo contrario, estoy con buenas sensaciones, trabajando y compitiendo a gusto, y viendo que todavía quedan un par de meses en los que se pueden aprovechar muchas oportunidades.

Llega al campeonato y se mete en la final con comodidad, como segundo. En la final, mejoró su marca personal.

Yo sabía, viendo la lista de inscritos, que podía entrar en la final si corría en mis marcas. Esta gente corre mucho y, por marcas personales, la mía estaba entre las peores. Había atletas con 48 y 49. Los había visto correr el día anterior y sabía que podían correr más. Otros se habían mostrado fuertes en las semis y sabía que no podía pelear tanto con ellos. Lo importante es que era una carrera más con gente buena y tenía que aprovecharlo. He hecho lo que podía, un resultado acorde a lo que se pedía. Me voy satisfecho. Seguimos entrenando y podemos competir más rápido, pero a día de hoy es una marca muy digna para mí.

¿Qué le dijo François?

Que bien. Hay que tocar un poco el enfoque táctico de la carrera. Las vallas están bien trabajadas, pero me habló de salir un poco más rapido, un poco más lento, controlar alguna parte... Estas semanas vamos a trabajar más pero vamos por buen camino.

Además, tienen como club la lucha por el título...

Fue reafirmar lo que pensábamos que merecíamos. Los últimos años nos habíamos quedado a las puertas, a 1 o 2 puntos, que no es nada. Tenemos un equipo de casa, nos llevamos bien con los fichajes, y es una alegría. En la lucha por el título todos los equipos son grandes y todas las pruebas son buenas. Es un nivel que hay que aprovechar tanto en lo colectivo como en lo individual.

¿Hasta dónde puede llegar esta temporada?

No lo sé, no tengo ninguna marca en la cabeza. El año pasado fue muy duro. Este año, mi prioridad era darle calma a las cosas, disfrutar de cada ciclo de la temporada y llegar a las competiciones con ganas. Estoy disfrutando y quiero que fluyan las cosas.

¿Qué les dan de comer en el Swan Team?

-Sonríe-. Nos llevamos todos muy bien, vamos a entrenar a gusto, nos apoyamos entre nosotros, es un hobby que nos tomamos en serio. Nos gusta venir aquí y pegarnos todos los días contra la pista. El secreto es trabajar a gusto.

“Ojalá Sergio Fernández vuelva y nos siga haciendo disfrutar”

Sergio Fernández, plusmarquista nacional (48.87), subcampeón europeo y dos veces olímpico, Txema Romera (49.34), cuarto en el ranking nacional de siempre y récord de España sub-23 (49.44), Iñigo Monreal, dos veces olímpico y primer navarro en bajar de 50 (49.86). Tres son los espectaculares atletas que preceden históricamente a Iker Alfonso en una prueba fetiche para el atletismo navarro.

¿Qué tienen los 400 vallas en Navarra? Tiene por delante a tres leyendas del atletismo y se va acercando poco a poco.

Son tres figuras muy grandes. Me da respeto acercarme, todavía estoy lejos. Yo voy a lo mío y, si algún día me acerco, encantado.

¿Le pesa que le comparen? ¿Suelen hacerlo?

No, sólo quiero mantener la distancia por lo que han hecho.

¿Ha tenido relación con ellos?

Con Iñigo sí. Las circunstancias nos han llevado a conocernos y me ha dado consejos. Con Sergio he estado bastante poco, porque los años que se fue fuera fue cuando empecé a entrenar con Fran, pero si nos vemos sí que hablamos. Con Romera también, aunque no nos vemos en el día a día.

¿Qué es para un vallista navarro tener a Sergio Fernández como referente?

Para mí es lo máximo. Ha peleado con los mejores y, aunque estos años han sido duros para él, confío en que volverá. Tiene un potencial tremendo. Ojalá nos siga haciendo disfrutar.

¿Tener un amigo que ahora es una figura mundial, Asier Martínez, ¿cómo se lleva? Porque sigue entrenando con el grupo.

Es increíble. No sé cómo lo verá alguien de fuera. Cuesta creerlo estar entrenando con una figura mundial. Para nosotros es el mejor. Lo ves entrenar, lo ves ser, y tiene todo lo que hay que tener. Y nos ayuda a todos. Tenerlo aquí te empuja, te abre el camino.