El botón 'no me gusta' llega a Twitter: ¿cuándo se podrá usar?

hayan abandonado la red social. Que Twitter se ha convertido en un foro tóxico en el que cada vez más los usuarios vuelcan en él su rabia y frustraciones es un hecho. Es algo que ha hecho que mucha gente Christian Gálvez, ha sido el último famoso en hacerlo . Javier Ambrossi, la mitad de Los Javis, cerró su cuenta en solidaridad con Dulceida. "No quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta el respeto a los demás, se acosa, se multiplican las mentiras, se exageran las cosas, se generan falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal", espetó.

luchar un poco contra esa toxicidad Twitter ha implementado el botón de "No me gusta", algo que lo twitteros pedían desde hacía tiempo. Algo importante teniendo en cuenta que ParaTwitter ha implementado el botón de "No me gusta", algo que lo twitteros pedían desde hacía tiempo. Algo importante teniendo en cuenta que uno de cada cinco españoles pasa más de tres semanas al año utilizando redes sociales

Todavía no hay una fecha exacta del lanzamiento pero según explicaron desde la red social, la opción de marcar con un "No me gusta" las respuestas a los tuits llegará pronto "a más usuarios en la web". Quienes usen las apps de iOS y Android tendrán que esperar un poco más, pero también serán parte de esta ampliación.

A diferencia de lo que sucede con las reacciones en otras redes sociales, el que ha sido bautizado como ‘Reply Downvoting’ no es público, y tiene limitaciones. La opción se puede utilizar solamente en las respuestas a los tuits propios, y aparece representada con el ícono de una flecha hacia abajo. La otra persona no recibe una notificación o alerta. Esto es para evitar represalias o que se alimenten más polémicas dentro de una conversación. Básicamente, Twitter se propone usar esta herramienta como una señal de cuál es el contenido con el que los usuarios no se sienten cómodos. Los votos ejercen de balanza para ordenar los tuits.La plataforma ha podido recabar ya con este experimento datos importantes sobre el comportamiento del público.

El año pasado YouTube eliminó el contador público de "No me gusta" en sus vídeos, pues consideraba que las métricas potenciaban su uso y alimentaban el odio y acoso, especialmente en canales pequeños.