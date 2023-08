Crema de alcachofas y setas

Esta crema me la inventé un día que no tenía nada de comer y tenía la despensa llena de botes de historias en conserva. Imagino que tendréis internet lleno de recetas como ésta, pero yo no consulté esas recetas y estoy muy orgullosa porque me salió una crema deliciosa. Y no puede ser más rápida de hacer...

INGREDIENTES 2 botes de alcachofas

1 bote de setas

1 litro de caldo de cocido

jamón serrano en lonchas

sal (cuidado con la que le aporta el caldo y el jamón)

mantequilla

pimienta Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Fundimos la mantequilla y rehogamos las setas escurridas y cortadas en trozos, durante 10 minutos. Incorporamos las alcachofas también escurridas y cortadas en trocitos. Mezclamos con cuidado y sazonamos con un poco de pimienta. Rehogamos unos minutos. Añadimos el caldo y dejamos unos 20 minutos a fuego medio. Pasamos la mezcla por la batidora. Podemos añadir si queremos un poco de nata para suavizar. Yo no lo hice pero no le irá mal. Freímos la loncha de jamón serrano en una sartén, o las hacemos en el horno, o incluso en el microondas y servimos encima de la crema otoñal.