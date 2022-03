Portales energéticos con sabor a laurel

El martes pasado, día 22 a las 22h 22 estaba sentada en el suelo de la calle formando un círculo con siete amigas y en medio de nosotras, una pequeña hoguera de velas blancas donde se quemaban deseos pedidos al universo. Y laurel. Todo normal. Llevábamos varios días escuchando la magia que se iba a concentrar en ese minuto exacto en el que se fusionarían los mundo terrenales y espirituales y no estamos nosotras como para desperdiciar tales oportunidades de pedir a las fuerzas sobrenaturales un poquito de ayuda. ¿Que se abre un portal energético super poderoso? Pues ahí estamos nosotras cargándonos de buenas vibraciones. Y de laurel. Y es que todos los rituales que encontramos en nuestra labor de investigación de nuevas brujas incluían estas hojas como parte fundamental del proceso. Y resulta que indagando un poco más parece ser que quemar laurel ayuda a disminuir los dolores de cabeza, reduce la ansiedad, mejora la salud del aparato respiratorio, elimina bacterias, te expande el cerebro... ¡He leído que te expande el cerebro! Por supuesto no me hago responsable de estos consejos místicos aunque yo pienso empezar a quemar laurel en casa como una loca. Como la loca en la que me estoy convirtiendo, sí. Pero sí me hago responsable de las recetas de hoy con el laurel que sobró en el akelarre. Y que cocinado tiene también miles de propiedades maravillosas ¡y encima sabe bien! Este portal energético ya está dando sus frutos. Una hojitas de laurel en las lentejas y les añadimos un toque aromático delicioso. También laurel para cualquier caldo con el que luego hagamos arroz. Les recuerdo este que hice en otoño con castañas y que se pueden sustituir ahora, fuera de temporada, por batata, por ejemplo, por sentirnos un poco exóticos. Exóticos y esotéricos... madre mía este 2022... ¡y sólo es marzo!