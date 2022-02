Arriesgando con unos espaguetis diferentes

Llevo como diez años haciendo estas páginas. No sé exactamente cuánto, cosa que a una amante de las efemérides como yo no le pega nada. En cualquier caso, son un montón de recetas ya. Y ya saben que cada cierto tiempo yo les dedico el espacio íntegro a mi verdadero amor: los espaguetis. No tallarines, ni coditos, ni macarrones, ni papardelle, tagliatelle o raviolis. ESPAGUETIS. Y claro, la cosa se va complicando cada vez un poco más porque allá quedaron los más clásicos. Ahora todo son locuras. Locuras que pueden parecer asquerosidades en un momento dado si nos quedamos en los ingredientes, en la mezcla... Si dejamos que nuestra mente limitante que tiene miedo a lo desconocido nos bloquee. Si tiramos de prejuicios. Entonces no sigan leyendo porque las recetas de hoy son novedosas y extrañas. Bueno, a ver... que se me va de las manos la hipérbole. En realidad los más raros son los de uva . Sí. Aquí me volví loquita. Quizá no me crean cuando les digo que estaban deliciosos. Por eso no les queda otra que hacerlos. Ojo que llevan también anchoas. ¡Y queso! Uyuyuyyyyyy veo desde aquí sus caras de asco. Saben que yo JAMÁS publicaría una receta que no me gusta. Una en la que vea que la experimentación no ha salido como yo esperaba. Les he contado cuando se me abrió la faja, cuando invité a un colega a oler mi pis de espárragos y que Asuntos Sociales me vigila de cerca. Les aseguro que no me importaría absolutamente nada decirles que una receta no ha quedado como imaginaba. ¡Pero es que no es el caso! Las tres de hoy son deliciosas, las repetiría mil veces. Apaguen esa voz lógica de sus cabezas que les dice que esas mezclas raras no pueden funcionar y láncense al abismo. Ya hemos dejado claro que 2022 va a ser el año de atreverse, de no pensar demasiado, de actuar a lo loco y de dejarse llevar. Que para los carbonara y para “y el malo conocido” siempre hay tiempo.