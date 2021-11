Recetas con patatas en plena temporada

Me veo gorda en el espejo del vestíbulo de mi casa. Eso tampoco sería nada novedoso si no fuera porque ese espejo hace extremadamente delgada. Extremadamente. Para que se hagan una idea mis amigas vienen a mi casa únicamente para hacerse fotos en ese espejo para Tinder. Todo el mundo al entrar exclama: “Alaaaaaaa...” y yo desde el salón, sin ver donde están mirando, ya sé que no están admirando la decoración, estilosa donde las haya, dicho sea de paso. No. Sé que se han visto reflejados ahí y se están gustando. Bueno, pues yo el otro día me vi gorda. Y es en ese preciso instante cuando te das cuenta de que tienes que parar. Que cerrar la boca. Stop antojos. Stop felicidad. Que comiencen los Juegos del Hambre. La báscula puede decir lo que quiera. El espejo manda. Y el mío me manda al gimnasio. “Estás a un donuts de que Greenpeace te proteja” me pareció que me susurraba el otro día cuando salía de casa. Y ahora es cuando se preguntan qué hago entonces haciendo recetas con patatas que lo que se dice de dieta, de dieta, no son. Pues que esta chica se ve gorda en el espejo de la entrada y para cuando se monta en el ascensor ya se le ha olvidado. Y del pueblo se trajo unas patatas deliciosas y tiene el antojo desde entonces. Y mi tío Jose Félix que lo mismo te construye una casa con sus manos que te gana al golf nos hizo este verano esas patatas al horno con bien de especias que estaban increíbles. Acompañaban a un delicioso rabo de toro pero ayyy esas patatas. Así que esa receta familiar maravillosa unida a las ganas que tenía de hacer por fin esta patata asada con beicon y queso se convierten en mis páginas de hoy. Que no son de dieta pero ni falta que hacen. Ahora cruzo el vestíbulo mirándome a los pies. ¿Y saben qué les digo? Que esos siguen tan estupendos como siempre.