Las recetas perfectas para los fríos

Cuando ustedes estén leyendo esto yo estaré rumbo a Tenerife. Bueno, si lo leen por la tarde ya estaré luciendo lorzas y sonrisa. La vida es así, llena de luz, llena de color. Menos en la edición impresa del periódico que siguen saliendo las fotos en blanco y negro y yo me desespero por momentos. Por eso huyo lejos. Al sol. Por eso y porque tenía estas vacaciones pendientes desde antes de la pandemia y llegó ella arrollándolo todo. Y ya está bien. Necesitaba la sensación de recuperar nuestras vidas. Y la mía va íntimamente ligada a un mojito frente al mar. Eso es así. Pero yo les llevo en mis pensamientos y en mis oraciones. Siempre. Así que les voy a dejar. Recetas cargadas de calorías. Uno, porque ustedes no van a lucir ya bañador próximamente y se lo pueden permitir. (Esto va sin recochineo). Y dos, porque se les viene noviembre en breve y los fríos amenazan. Calorías viene de calor. Pues eso. Yo siento la crudeza de mis palabras pero de nada sirve darle la espalda a la realidad. Cuanto antes la asimilemos, antes podremos hacerle frente. Y con bechamel ya sabemos que la vida es más vida y el frío menos amenazador. Y con patatas también. Tres recetas donde son protagonistas. Una cazuelita con base de patata, un pollo al curry encima y, coronando, bechamel con queso gratinado en el horno . Me entran los calores y la felicidad de solo recordarlo. Más horno para la segunda receta, con beicon churruscadito, bien de mozzarella y cascada de huevo incluido . Y en puré para la tercera opción. En puré la patata y en puré las lentejas . Legumbres con bien de proteínas y bien de calorsito. Recetas potentes , sin necesitar excusa para disfrutarlas porque los fríos mandan. Cuídenme la ciudad estos días, ya repartiré moreno cuando llegue. Vale sí, esto sí ha ido con recochineo.