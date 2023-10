Tres recetas y una cesta de setas para una jornada micológica ideal 

Nunca pensé que diría esto pero creo que necesito que acabe ya el verano. No me malinterpreten, lo adoro. Estuve el fin de semana en la playa y fui muy feliz bañándome en octubre, pero tiene todo esto un tufillo inquietante que me tiene desconcertada. Rollo: “Esto no es lo que toca y por algún lado nos lo van a devolver”. Y mira, no estoy yo para más ansiedades.y acabamos con esta sensación de fin de mundo que no consigo sacudirme de encima. Necesitamos que llegue el fresquito, la niebla… porque así es como me imagino yo que tienen que ser las jornadas de ir a coger setas. No con estos días de sol infernal como hemos tenido que ir a cogerlas en semanas pasadas. Y había muchas, sí, pero la atmósfera setil de atravesar el monte otoñal y luego comerlas delante de la chimenea se pierde. Y la ambientación es importante. Siempre. Y el atrezo es clave también. Por eso Diario de Navarra ofrece ahora unas cestas desmontables, lavables y plegables ideales para nuestros planes micológicos. “Ligera pero resistente”, como debería de ser toda cesta. Y con una estructura de aluminio “que garantiza durabilidad y facilidad de transporte”.. Y con el botín en casa ya podemos disfrutar de estas maravillas cocinadas. La ensaladacon granada es lo más otoñal que van a ver por aquí. No saben cómo estaba. En serio, hagan una foto a la lista de ingredientes y cómprenlos ya. Pero YA. No quiero sonar autoritaria pero quiero su felicidad y ¡ayyy esas setas confitadas! La maravilla. Si pillan también el ajo confitado me lo cuentan. (Y me lo agradecen). El arroz con castañas no se queda atrás en otoñalidad y la dorada lleva, además, gambas , por esto del mar y montaña. Tienen la cesta y las recetas, no hay excusa para no hacer una inmersión total en los mundos de David el Gnomo y ser así increíblemente felices en este otoño.