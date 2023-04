Tres recetas de espárragos en plena temporada

Me gusta abril. No sólo porque es el mes de mi cumpleaños (y eso siempre es un plus). Me gusta que se empiece a notar la primavera, me encanta este preámbulo del verano, las tardes alargándose... y las lluvias templadas, que ojalá fueran mil como decía el refrán que no conocía de cambios climáticos. Y me gusta, sobre todo, que sea el mes de los mejores espárragos. Esa verdura que hay que recoger de noche, con la magia que eso supone. Y a mano. Para exquisitos, ellos. Entre ustedes y yo, queridos lectores, sin embargo abril es el mes en el que más discutimos. Yo publico que los tengo hirviendo casi media hora y ustedes me llenan de mails exaltados diciéndome que soy una asesina de espárragos. Que eso es una barbaridad, que con 9 minutos es suficiente. Bla bla bla. El Gran Maestre de la Cofradía del Espárrago dijo el otro día que tienen que estar entre 15 y 20 minutos hirviendo para que estén en su punto. Así que no me vengáis con que vosotros los tenéis menos tiempo porque no cuela. Avancemos en nuestra feliz relación y dejemos de discutir por este tema, anda. Sí, cuando me enfado, tuteo. A cambio les chivo hoy tres salsas que le van genial a nuestros chicos de moda. Podría haber hecho recetas historiadas con tres vueltas de tirabuzón pero lo cierto es que ahora mismo no necesitan más para estar espectaculares. Podría rellenarlos, hacerlos crema... pero eso sí sería un asesinato estando como están en su máximo esplendor. No necesitan más que, en todo caso, una salsa que realce su maravilloso sabor. Una de atún una muselina que es, en realidad, una salsa holandesa más ligera. Más ligera y más sencilla de hacer, cosa que se agradece. Tendremos espárragos hasta junio pero no esperen hasta entonces, no sean de esas personas que dejan para después un brindis, un beso o una disculpa.. Los mejores espárragos tampoco.