Random es la palabra que hay que repetir ahora varias veces al día si queremos que la gente se piense que somos más jóvenes de lo que lo somos en realidad. Es el palabro de moda. “Random es una palabra que no está en el diccionario académico, pero la RAE tiene constancia de ella y se documenta en el Corpus del Español del Siglo XXI” dicen los que controlan del tema cuando se les pregunta. “Este anglicismo se utiliza como sinónimo de aleatorio y se ha incorporado con una cierta naturalidad al registro coloquial, especialmente entre los hablantes más jóvenes” (lo que les decía, troncos). “Su pronunciación, que no es extraña a la fonética española, seguramente tiene algo que ver”, añaden. Random es pues lo que define a la perfección el plato de espaguetis chinos con verduras que hice el otro día y a los que les puse por encima foie con trufa. ¿Tiene algún sentido? Ninguno. Es random. Una combinación aleatoria que diré a mi favor que no salió mal. Es lo que tenía más a mano. Contenta de que no había dejado a la vista unas galletas de limón. Pero ¿hay en esta vida algo más random que poner estas recetas extrañas en casi plena Semana Santa? Ni torrijas, ni garbanzos, ni bacalao... No, no, el menú para este martes santo es kiwi con jamón, manzana con chocolate negro y cebolla, y, sí, también espaguetis chinos con foie de trufa... Mezclas que si no hubiera arriesgado no hubiera descubierto, como pasa con tantas cosas en la vida. Atrévanse, prueben, jueguen... la vida es demasiado corta para quedarse con las ganas. También para hacer siempre lo que se espera de nosotros, para poner las mismas recetas clásicas de todos los años si lo que nos apetecía era romper con platos sorprendentes que nos demuestran que saltarnos las normas es a veces lo mejor que nos puede pasar. Como dijo Rosa Luxemburgo: “Quien no se mueve no siente las cadenas” ¡ Agitémonos hasta que salten por los aires!