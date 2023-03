Tengo un nuevo animal favorito en el mundo: los ajolotes. Dejen todo lo que están haciendo, abran Google y vean lo que son. Y alucinen. Les llaman los Peter Pan de las salamandras ¿Qué maravilla es ésta? Son unos anfibios que no han perdido sus características larvarias, así que tienen lo que siempre hemos soñado de nuestras mascotas y de nuestros hijos: que se queden siendo bebés para siempre. Además tienen otro don: el de poder regenerarse hasta límites insospechados. ¿Que les amputan una pierna? Les crece en unos meses. Sí, como las lagartijas pero con un doble tirabuzón porque además si les pones el brazo de otro colega cuando les amputan el suyo también lo aceptan como propio. Y pueden hasta regenerar el cerebro o el corazón. Fantasía. Llegaron a mi vida porque mi primo tiene dos así que nos pasamos el fin de semana en el pueblo hablando de animales fascinantes. Y queda un poco raro hablar de ellos en una página de recetas ¿raro y asqueroso quizá? Pero ¿qué me dicen del pulpo? Prometí no volver a comer estos cefalópodos increíbles después de ver el documental de aquel chico que se hacía amigo de uno al más puro estilo Disney. Pero aquí me tienen, saltándome de nuevo mis principios. Ser una tragaldabas es agotador. El documental de Netflix Lo que el pulpo me enseñó ganó un Óscar en 2021 así que poca broma con la historia. Es una hermosura que te deja acurrucada en el sofá lloriqueando por ese octópodo con tres corazones y su historia de amor con un humano tristón. Pero pasado el duelo recuerdas lo rico que está con su pimentón y su aceitito y te encuentras diciendo: bueno... apenas viven un año o dos... y son bastante feos, las cosas como son... Y hoy, tres recetas para celebrar las maravillas que nos ofrece la naturaleza, que lo mismo te las puedes comer o hacerte amigo. Tú eliges.