Tres recetas para enamorar en San Valentín y en el día a día

Ayer fue San Valentín. Y yo, de verdad, me había propuesto no hablar de él. Pero también me había propuesto convertirme en un ser minimalista con una casa con una decoración ligera y armónica y la semana pasada me compré cuarenta y cinco cojines de colores chillones que ahora no sé dónde poner y que, por supuesto, no pienso devolver, porque ya solo verlos me hacen feliz y no está la vida como para renunciar a fuentes de felicidad y menos si están rebajadas. Así que, obvio, voy a hablar del día más cursi del año. Aquí si rompemos propósitos los rompemos todos. Y ya el mes que viene intentamos encauzar. Las de hoy son recetas sencillas y deliciosas. Sin complicaciones. Lo que pasa es que si un sandwich mondo y lirondo te lo tomas sentada en la playa un día entre semana con sol de invierno, la cosa cambia. Y puede convertirse en el mejor manjar que has comido nunca. Aunque solo lleve lomos y pimientos. Vale, también bechamel y queso. Pero no deja de ser un bocado simple que la situación convierte en extraordinario. Esos son los placeres que debemos buscar.. Que la vida es mucho más sencilla que todo eso. Que el caviar está bien, y el marisco y el foie, pero si nos perdemos en una isla desierta, con el tiempo lo que echaremos de menos serán los huevos fritos. Bueno, y el chocolate, por eso las otras dos recetas lo tienen como protagonista. Espero que ayer pasaran un día empalagoso y feliz. Todos los días hay que celebrar el amor, sí, pero que haya uno especialmente dedicado a decir cosas cursis está bien. Pocos actos hay más amorosos que que cocinen para ti. Y no lo valoramos. Así que guarden estas recetas y un día de vacaciones entre semana y váyanse a la playa a comer sandwiches y bizcochos de chocolate . Y digan muchas cursiladas mirando al mar. Si no es 14 de febrero sientan casi hasta mejor.