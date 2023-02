Tres recetas con deliciosa ternera de Navarra bien picada

"Ding-Dong le traemos un paquete de Ternera de Navarra”, y mi día comenzó a mejorar por momentos. Aunque me hubieran hablado de usted haciéndome sentir señora por unos segundos. ¿Un paquete a casa lleno de carne de la buena? Regalar ramos de flores está sobrevalorado. En ese momento lo tuve claro. Salivando ya, porque yo soy muy perro de Paulov, abrí el paquete y me encontré envuelto como si fuera ya San Valentín un paquete de carne picada con una pinta... y una carta. “La carne I.G.P Ternera de Navarra puedes saborearla en mil recetas. Hoy te invitamos a probar una. Tienes el ingrediente principal y la receta pero conociéndote tal vez prefieras hacer tu propia versión. ¿Serás formal y seguirás los pasos o te lanzarás a la aventura para dar rienda suelta a tu creatividad gastronómica?”. Conocen bien mi anarquía natural y mi dificultad para seguir las normas a rajatabla, sí. Acompañaba el paquete una receta de albóndigas que, contra todo pronóstico ¡seguí! Y menos mal porque flipé con el resultado final. Deliciosas albóndigas con sabor a las de toda la vida, esas que pensé que nunca sería capaz de hacer. ¿Me habré convertido de verdad en una señora? Pero eso fui todo lo formal que fui. Me preocupé muy mucho de que me sobrara carne para la receta que tenía en mente, para el plato en el que pienso siempre que veo carne picada cruda: Steak Tartar mon amour. Por esa maravilla merece la pena saltarse todas las reglas que hagan falta. Pepinillos, alcaparras, cebollas , su punto de mostaza, su salsa Perris... Paulov de nuevo. Y terminé mi regalo adelantado de San Valentín con unos lumaconis rellenos. Pasta con nombre precioso y con queso gratinado por encima. Aprendan de los que saben y regalen comida, pocas sensaciones hay mejores que llevarse un bocado delicioso a la boca.