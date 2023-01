Las gulas, clara-mente sustitutas de las angulas

Yo que muchas veces he utilizado estas páginas para mandar indirectas. Yo, que he escrito despechada mensajes ocultos y he hablado de sacar ex novios del congelador, me siento ahora una pringada viendo que Shakira ha sido número uno haciendo lo mismo. Bueno, por no hablar de lo que habrá facturado la loba (y encima sin llorar). Y me pregunto cómo he sido tan idiota de desaprovechar la oportunidad de autodenominarme caviar o angulas mientras le gritaba al susodicho en negro sobre blanco: “Mira si esa gula tiene ojos, no los vas a encontrar, porque aquí la que vale es la Nahum, te lo voy a ilustrar”. La vida… Pensaba seguir hablando esta semana de propósitos de año nuevo y temas que ahora mismo me resultan aburridísimos, pero llegó el jueves Bizarrap con sus sesión 53 y todo saltó por los aires. Yo fui muy feliz ese día. Mis grupos de WhatsApp’s, dados siempre al debate, echaron humo y hacía tiempo que no me reía tanto con los memes. El humor nos salva. Me he cansado de repetir esta frase últimamente. Pero lo hace. No tengo espacio aquí para contarles lo que opino yo de todo esto, seguramente tampoco les interese porque aquí hemos venido a hablar de comida. Solo les diré que creo mucho en la sororidad y en proteger a los más indefensos, pero también creo mucho en el derecho a la pataleta, en el despecho y en la pérdida de papeles. Y en pensar solo en uno mismo cuando la vida te arrolla. Me gusta la gente que se sale del guion, de lo que se espera de ellas, las personas que arrasan con todo cuando algo les parece injusto. Me gusta la gente que se la juega aunque seguro que su madre le habrá dicho antes: “Ay hija, ¿estás segura? La gente no lo va a entender” También me gustan las personas que no estafan a Hacienda , sobre todo si son millonarias. Hoy, tres recetas con gulas, ya saben... p’a que mastiquen, traguen, traguen y mastiquen...