Tres recetas de champiñones (una de ellas, de Martín Berasategui)

Les voy a contar lo más extraño que me he comprado yo en el Black Friday. Compré un descuento para que me hicieran en la farmacia un test de esos que te dicen qué alimentos te sientan mal. Me dije un día: “A ver si me estoy poniendo morada de brócoli contra mi voluntad y resulta que me engorda porque no lo digiero bien”. Y, sobre todo y más importante, “a ver si la Nutella no me sienta taaaaaaan mal y yo sigo aquí luchando contra mí misma e intentando pasar de largo cuando me pone ojitos desde la despensa”. Total que entré a la farmacia, conté mi vida y la farmacéutica me puso un metal en el dedo y empezó a decirme cosas horribles. “¿Habías notado que el salmón te sentaba mal?”. “Mire, es el único pescado que me vuelve loca. Obvio que no le presto mayor atención al dolorcito de tripa que se me pone cuando abuso de él porque estoy feliz del festín”. Internamente me juzgó, yo lo sé, pero ella, muy profesional, siguió a lo suyo. A destrozarme la vida. Sin embargo, muy mayor yo, no lloré por las espinacas. Todas las lágrimas me las guardé para lo que vino después. “Tendrías que dejar de comer tanto queso”. Creo que hasta me mareé. Sentí lo mismo que siento en el gimnasio ¡¿Qué narices hago yo pagando por este sufrimiento?! Aunque supe desde el primer momento que al test le daría la misma credibilidad que al horóscopo. "Tauro, hoy vas a conocer al amor de tu vida". Perfecto, me voy a pintar el ojo. "Tauro, deja de comer que no te va a caber el biquini". Naaaa, mamarrachadas, esto no tiene base científica. Pero cuando llegué a casa me sorprendí con un antojo brutal de champiñones. No entendía nada. Cogí las hojas del informe del mal y ahí estaban, entre la lista de ingredientes ya prohibidos. Debió de hablarme de ellos mientras yo estaba en shock lácteo escúchandole a duras penas desde otra dimensión. Cómo es el cuerpo, le dices que no a algo y se obsesiona. Y en esas estamos. Hoy, tres recetas con champiñones. ¡Y con bien de queso, claro! Sarna con gusto...