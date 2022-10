Las recetas que le hacen en casa de Isabel Presley a Tamara Falcó para su desamor

Me dieron muchas ganas de abrazar a Tamara Falcó cuando vi las imágenes de su prometido besándose con otra chica . Es que supe taaaan bien lo que estaba sintiendo… ese nudo en el estómago, esas ganas de vomitar, la incredulidad, la tristeza infinita, la rabia… Luego le dio por empezar a decir estupideces sobre la libertad sexual en un congreso de familias perfectas y se me quitaron un poco las ganas de invitarle a mi casa a ver Thelma y Louise mientras lloriqueamos y nos comemos juntas un helado gigante de chocolate tiradas en la cama. Voy a pensar que estaba momentáneamente enajenada por la ira. A mí Tammy es que siempre me ha caído bien. Le tengo como cariño, qué cosas. Será porque a mí la frivolidad me parece necesaria de vez en cuando para vivir, y pocas embajadoras tiene mejores. Es Tamara además, una tía muy divertida y eso sí que es admirable. Dice mucho de una persona que en esas circunstancias sea capaz de salir y hacer bromas sobre una situación que todavía escuece . Y me encanta que una marquesa haya escrito un libro de cocina desvelando las recetas de su casa, contando chascarrillos como que su madre en Marbella había veces que aguantaba de fiesta solo para recenar espaguetis a las siete de la mañana. ¡¡Isabel, que somos almas gemelas! Yo tenía ganas de hacer alguna receta de este libro y este gancho de actualidad me ha venido genial. A la pobre Tamara un poco peor. Pero toda época dura lleva detrás una enseñanza y de ésta ella se lleva el librarse a tiempo de ese tipo y nosotros nos llevamos tres platos maravillosos: unos huevos rebozados deliciosos que llevan moraleja (y bechamel), unos espaguetis con historión de lujo detrás y una salsa riquísima para acompañar un buen solomillo. Si te lo hace la cocinera de tu casa, pues mejor, claro. Larga vida a las recetas familiares y a tomarse el desamor y la vida con humor, es lo que nos salva.