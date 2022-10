Huevos encapotados con patatas paja

“Es un plato complicado de gestionar, porque un huevo siempre te sabe a poco, dos es demasiado y compartir no es una opción. Creo que, como en muchas otras cosas en la vida, es casi mejor quedarse con el deseo de un poquito más que demasiado harta”, dice Tamara. Esa es tu opinión, reina, yo no pienso parar hasta que me duela la tripa. Qué novedad...

INGREDIENTES 1 kg de patatas

50 g de mantequilla

1/2 l de leche

10 huevos

salsa de tomate

nuez moscada

50 g de harina

pan rallado

aceite de girasol

Tipo de cocina Preparación Elabora una bechamel espesa y consistente con la mantequilla, 50 g de harina, la leche, una pizca de nuez moscada y sal. Aparte, fríe ocho huevos en una sartén con aceite y con la ayuda de un molde cortapastas para que salgan redondos. Deja las yemas sin cuajar. Pon en una fuente una capa de bechamel, coloca los huevos encima con cuidado y cúbrelos con otra capa de bechamel. Tapa con papel film y reserva en la nevera durante 1 hora para que se enfríen. Una vez transcurrido el tiempo, corta de nuevo cada huevo con el cortapastas. Pásalos por harina, retira el excedente, y rebózalos después en huevo batido y pan rallado. Fríe de uno en uno en abundante aceite caliente Pela y corta las patatas con una mandolina en tiras finitas y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.Hazlo poco a poco para que no se peguen. Sirve los huevos con las patatas paja escurridas y acompaña el plato con salsa de tomate.