Tres recetas griegas (a las que les falta el mar)

He estado dos semanas buscando pan de pita por toda la ciudad. Me he recorrido todos los supermercados. Incluso fui a uno al que me bajaron en un extraño ascensor a una planta que parecía clandestina. Me pareció raro y me dio un poco de cosilla pero luego pensé que por un pan de pita que me recordara a Mykonos bien merecía la pena jugarme la vida. Tampoco ahí tenían. Empecé a sospechar que era un complot contra mis recuerdos porque no solo no tenían si no que las dependientas ponían cara rara cuando les preguntaba por él. Como si no hubieran oído hablar nunca de este pan. Yo sé que lo he visto en todos los supermercados. ¡No conseguiréis hacerme creer que estoy loca! Al final descubrí uno de mierda en una tienda vegana. La tienda estupenda, ¿eh? Pero el pan no sabía a Mykonos. Ni olía como aquel, ni sonaba a risas de amigos, música ambiente, jaleo en las calles ni a verano. Un fraude, la verdad. He intentado hacer hoy tres recetas griegas. Mucha berenjena , mucho queso feta, un poco de pan de pita de pega… Los platos deliciosos, pero spoiler: no saben como allí. Sabina dice que “A los lugares donde has sido feliz, no deberías tratar de volver”. No dice nada sobre que intentar hacer las increíbles recetas que probaste en el viaje a Grecia con tus amigas solo te va a traer frustración. Y tristeza. Madre mía, no soy yo hoy la alegría de la huerta, ya me disculparán. Septiembre... La buena noticia es que a ustedes, que no conocieron a nuestro chófer Papadopoulos, ni estuvieron en Tropicana con Stelios, ni bailaron encima de las mesas, ni grabaron su nombre en una pared, tomaron mojitos de un litro, perdieron su body favorito por tirarse de bomba en una piscina prohibida o vieron amanecer todos los días con sus amigos al lado, estos platos les parecerán una maravilla. Disfruten del sabor de Grecia. Algunas ya lo llevamos grabado para siempre.