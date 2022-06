Tres recetas top para aprender a comer cordero

Antiguamente cuando la gente pedía carne en el supermercado siempre se refería a cordero. Las demás carnes “tenían apellidos”, como dice Javier Ayechu, pastor en Carcastillo y presidente de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Cordero de Navarra. “Medio kilo de carne DE TERNERA” tenían que aclarar al comprar. Él se acuerda incluso de cuando se empezó a vender ternera en las carnicerías de su pueblo. Antes el cordero era el rey. Sin embargo ahora cada vez cuesta más venderlo. Y eso que Navarra es uno de los mayores productores. 115 ganaderías, alrededor de 70.000 ovejas y más de 90 puntos de ventas son las cifras de la IGP. Siendo, además, un alimento tan de aquí y siendo la carne que menos ha subido de precio en los últimos tiempos. Eso sí, Navarra sigue siendo una de las comunidades en las que más se consume. Aragón está por encima, tener el ternasco como su producto estrella es lo que tiene. Aquí lo que la gente demanda son sobre todo corderos lechales., no había celebración en la que no se asara uno. Ahora las costumbres han cambiado, las prisas no ayudan. Quizá el no saberlo cocinar tampoco... Por eso os traigo hoy tres recetas que me han chivado desde la IGP. Las he cogido de su web www.corderodenavarra.com donde tienen muchas más. Recetas para acercar el cordero a los jóvenes porque somos (sí, somos, me incluyo porque la juventud es un estado de ánimo) los que menos lo consumimos. Es, con menos grasa de la que pensamos, con bien de propiedades, vitaminas y minerales. Y, sobre todo, es un alimento sostenible, muy de aquí, de hecho la ganadería ovina es “la actividad más antigua de las que existen en la comunidad”. Comes una carne deliciosa cargada de tradición, te llenas de salud y, además, ayudas al mundo. No tiene un pero el plan.