Recetas de los dulces más típicos de Semana Santa

Son el dulce estrella de la Semana Santa, de estos días geniales que se nos vienen por delante llenos de descanso, de procesiones, de planes felices y parece ser que también de sol. Las torrijas siguen pasando de generación en generación. Es imposible que sean más sencillas de hacer y a mí me sigue impresionando que con tan pocos ingredientes estén tan deliciosas. Nuestros antepasados nos siguen dando lecciones de sabiduría con esa capacidad de darle la vuelta a las cocinas más humildes y convertirlas en manjares que nada tienen que envidiar a los productos más gourmet. El caso es que yo quería poner hoy dulces típicos de esta época del año pero no quería que la torrija fuera la clásica porque no tiene mayor misterio que freír panes untados en leche y rebozados. Así que hice esta torrija 4.0 con pan de molde y nocilla en un claro homenaje a los mejores bocadillos del mundo. Luego pensé que esa misma idea con jamón y queso no estará nada mal, y con roquefort y tomates secos... Se me abrió con estas torrijas todo un universo de posibilidades que, por supuesto, compartiré en estas páginas, claro.Saben que no tengo secretos para ustedes, sobre todo si se trata de guarradas y experimentos. Pero ahora centrémonos en los dulces de Semana Santa que es lo que toca, en los fardelejos que me hizo un día Angelita Alfaro y en esa mona de Pascua con el huevo cocido que ahora se ponen de chocolate y ¡dónde va a parar! Las monas llevaban antes huevos cocidos porque entonces durante la Cuaresma se prohibía el consumo de huevos frescos. Sólo se podían tomar cocidos así que lo hacían incluso en los postres. Disfruten estos días de bien de dulces, de huevos cocidos o frescos, de procesiones preciosas, de planes con la familia y con amigos y de todo aquello que les de paz, que está sobrevalorada y es lo más importante.