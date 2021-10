Tres recetas con uvas

Octubre huele a uvas. A viñedos llenos, a tractores perdiendo mosto por las juntas y dejando un reguero en los caminos hasta las cooperativas. En mi caso, además, huele a garbanzos con arroz, la única manera de convencernos para que ayudemos en las viñas de la familia. Nahhh es broma. Nos hacemos de rogar pero lo cierto es que disfrutamos vendimiando . Aunque sea un rato. Pequeño. Y lo hacemos con tantas ganas de disfrutar de esa cazuela de recompensa que si cerramos los ojos los podemos oler desde el punto de la mañana. Cuando apenas ha salido el sol y las viñas están llenas de rocío. Yo este año no me he podido escapar a mis campos de Castilla, a sus viñedos y sus caminos. Llevo fallando varios años. Los mismos que llevo sin probar los garbanzos con arroz. Ah no, no. Yo o es en la viña, vestidos andrajosos y sentados en el suelo a la sombra de la galera o no los tomo. Me pasa lo mismo con las uvas. Solo las probaba allí. Picoteando los racimos, eligiendo las más hermosas. No saben igual que en casa. Pero el otro día vi en el mercado unos racimos enormes, lucidos, con una pinta... y llámenlo nostalgia, llámenlo madurez, el caso es que me animé a comprar uno. Y desde entonces no he parado. ¡Oiga, que en el asfalto también saben estupendamente! ¡Aunque no las hayas arrancado tú con el garillo! Sorpresas te da la vida... Y las tengo tan a mano en la cocina que voy haciendo probatinas echándole uvas a todos los platos que voy preparando. Y así inventé estas empanadillas con morcilla y uvas que estaban deliciosas. Y las tartaletas con queso, anchoas y más uvas que además quedan preciosas. Y un pollo escabechado que también descubrí en Zazuar. Y es que todo me lleva siempre allí. A mi querido pueblo minúsculo donde todo sabe siempre mucho mejor.