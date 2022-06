Las mejores tortillas de patatas del supermercado, según la OCU

Espero que ninguna abuela esté leyendo esta información. La mía por lo menos no termina de entender eso de comprar tortillas precocinadas en el supermercado "¡con lo fácil que es hacerlas!" No tanto, abuela. Y menos si vas con prisa.La buena noticia es que a diferencia de otros productos envasados que sí tienen un exceso de conservantes para poder mantenerse en buen estado más tiempo, no es complicado encontrar tortillas de patata bastante saludables y a buen precio. Y además, ricas.

La ganadora es de Aldi (la quinta, también)

La Tortilla De Patata Con Cebolla Caramelizada de La Cocina de Aldi es la gran tiunfadora entre las tortillas de patata de supermercado con 67 puntos. Por 3,98 €/kg, esta tortilla de 500 gramos aproximadamente tiene la composición más saludable, con un 57% de patatas fritas en aceite de girasol, además de un 23% de huevos camperos líquidos pasterizados o el 8% de cebolla caramelizada.

A la tortilla de Aldi le sigue Fuentetaja tortilla de patata con cebolla, de la marca Palacios. Con un precio de 4,45 €/kg, esta elaboración contiene 50% de patata además de huevo líquido pasteurizado o cebolla frita.

La tercera posición es para Producto económico Alcampo (logo verde) tortilla de patata con cebolla, que a tan solo 2,95 €/kg contiene un 51% de patata frita en aceite de girasol y un 8,2% de cebolla caramelizada.

Mercadona llega en la cuarta posición, con 57 puntos. Según la OCU, su tortilla fresca de patata con cebolla es una de las mejores del mercado. Con un precio de 3,08 €/kg, esta tortilla contiene un 53% de patata y 30% de huevo pasteurizado.

Con 55 puntos, Aldi vuelve a aparecer en el quinto lugar de la lista. La cocina de Aldi tortilla de patatas con cebolla se vende a 2,92 €/kg y tiene una composición de 58,1% de patata frita, 27,5% de huevo pasterizado y 12,2% de aceite.