Los mejores helados del supermercado, según la OCU

En las valoraciones Nutriscore, predominan las puntuaciones C (con 29 helados) y D (16). La E (3) y la B (2) son más inusuales., que es la mejor valoración Nutriscore. “Esto no quiere decir que de los helados con mejores puntuaciones Nutriscore (B, en este caso) haya que comerlos a diario y los peor valorados (con D o E) no llegar ni a probarlos. Nada de eso: para empezar, hablamos de alimentos que deben ser de consumo ocasional; además, si eso se cumple, como lo importante es cuidar el conjunto de la dieta, no pasa nada por ir alternando o eligiendo según preferencias”, recomienda la OCU en su portal web.