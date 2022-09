No debe de ser fácil ser Ramón Alzórriz

Ramón Alzórriz proclamó que “nacionalista no es sinónimo de progresista” un 20 de junio, San Gobano de Irlanda o San Juan de Matera. Concretamente del año 2018, tiempos de hace nada en los que el PSN se dedicaba una hora sí y la siguiente también a repartir estopa contra el entonces Gobierno de Navarra y de Uxue Barkos. “Pedro Sánchez ha hecho más por las políticas sociales en las dos semanas que lleva al frente del Gobierno central que el Ejecutivo foral en tres años”. “La presidenta ha priorizado la agenda identitaria y nacionalista frente a las medidas de corte más social”. “La devaluación de la educación pública, con una falta evidente de recursos; los despropósitos en la gestión de las ofertas públicas de empleo; la falta de compromiso con un modelo ampliamente respaldado por las familias como es el PAI; las listas de espera sanitarias; o la perdida de liderazgo en obras esenciales para el crecimiento de Navarra como el TAV son otras de las materias en las que falta el compromiso social del que alardea Barkos”. Todo esto y algún azote más verbalizó Alzórriz aquel día, también San Metodio de Olimpo, San Novato anacoreta o San Silverio papa.

Lo contado simplemente da pie a una metamorfosis que reduce a cuestión estética la del hombre-insecto de Kafka. La más extrema de la que se tiene registro en la historia de la política navarra. La del PSN que lidera María Chivite sin ni siquiera amagos de contestación interna porque, cuando se toca y reparte poder, se narcotiza. A Alzórriz, como responsable de Organización del partido y sobre todo debido a su exposición pública como portavoz parlamentario, le toca prestar voz y rostro al zigzag . ¿Nacionalista no es sinónimo de progresista? Los socialistas han pasado de sentenciar esto a promocionarse progresistas sin desmayo gobernando junto a los nacionalistas: de la mano de ellos, porque Geroa Bai es nacionalista, y apoyándose en ellos, porque Bildu es nacionalista como acepción más relajada en comparación con que aún se niega a condenar los asesinatos de ETA.

No debe de ser fácil ser Ramón Alzórriz, salir ahora a decir determinadas cosas ante los micrófonos cuando antes decía otras muy diferentes. Encima, dar la imagen de que se hace con gusto. Supone una cuestión de credibilidad y el PSN no la tiene. Se le fugó a riada después de cuatro años de desgaste desde la oposición hacia Geroa Bai y Podemos, con el plan de rebasarles electoralmente primero para después gobernar con ellos y Chivite de presidenta. Objetivo logrado. Si tenía que compartir con la UPN a la que demoniza manifestaciones en favor de los símbolos de Navarra o en contra de la imposición del euskera, lo hacía. Si tenía que subirse al carro reivindicativo de las madres del IRPF, lo hacía; aunque luego haya sido, ya con capacidad de decisión en Palacio, para no dar a esas madres lo prometido. O si había que denunciar el “silencio cómplice” de Barkos en el caso Davalor, ahí aparecía Alzórriz. Por ejemplo.

De ahí que, si uno tira de hemeroteca y encuentra en 2015 a Santos Cerdán y al propio Alzórriz mandando cartas a las agrupaciones municipales y los candidatos locales socialistas recordándoles que no podían “propiciar alcaldías de Bildu” ni entrar en órganos de gobierno de consistorios encabezados por Bildu, ya intuye cómo puede acabar obrando el PSN si, a cambio, de seguir presidiendo el Ejecutivo se trata. Sirva de entremés la maniobra extraña para la devolución a los abertzales de la vara de mando de Huarte a inicios de la actual legislatura. Y esto es todo por hoy, 11 de septiembre, San Elías Espeleota.