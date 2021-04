Las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de Pamplona rechazan la externalización del servicio y convocan jornadas de huelga

Actualizada 15/04/2021 a las 12:02

El comité de personal laboral del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado la intención del gobierno municipal de crear una empresa pública para la gestión del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) y ha anunciado la realización de jornadas de huelga a partir del próximo 29 de abril.



Representantes del comité de personal y trabajadoras del EMAD (Equipo Municipal de Atención a Domicilio) se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Pamplona donde han desplegado una pancarta con el lema 'Sí a la gestión directa. No a la empresa pública'. Una movilización en la que Sonia Ochoa y Blanca Elizaga han leído, en castellano y en euskera, un comunicado en el que han reclamado al pleno del Consistorio que se paralice la decisión de externalizar el servicio y que "se abra un paréntesis en el que implantar las medidas de gestión que resultan necesarias y, una vez estudiado el resultado de implementar las mismas, se acuerde lo mejor para el servicio público y para las trabajadoras que lo prestamos".



Han considerado que "no está justificada" la creación de una empresa pública para gestionar el SAD, "como también lo consideran las personas afectadas puesto que todas las asociaciones de personas mayores han suscrito un documento en el que se manifiestan contrarias a la privatización del servicio", han remarcado.



"Intentan justificar la decisión con mejoras en la calidad del servicio, agilidad de gestión y en eficiencia y resultados económicos, pero no han presentado ni un sólo dato que indique lo que dicen", ha señalado el comité de personal laboral, que han resaltado, a su vez, que no se han facilitado datos sobre un "aumento de las quejas" de los usuarios, mientras que el responsable actual ha comunicado al comité que "no hay queja ninguna".



Asimismo, ha reprochado que "ni siquiera se han estudiado" las alternativas planteadas por la plantilla como "una moratoria para dar tiempo a ver los resultados una vez que se hubiesen implementado las medidas que propusiese la auditoría". Y ha criticado que "no hemos tenido acceso a los datos que pretendidamente justifican el cambio de modelo ni se nos ha dado participación comprometida en el estudio de servicio".



"De ninguna manera va a mejorar la gestión de un servicio público esencial simplemente cambiando el modelo de gestión si no se abordan y corrigen las causas de ineficiencia del servicio y no se dota al servicio de mejores herramientas", ha asegurado.



Además, han afeado que se responsabilice a la plantilla de "un sobrecoste del servicio que responde a la dignificación de las condiciones laborales" de las trabajadores y han afirmado que "una vez que se internalizó el servicio, el resto corresponde exclusivamente a una mala gestión que es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y sus gestores".



Por otro lado, el comité de personal laboral ha acusado al PSN de ser "cooperador necesario en este atropello". Así, han remarcado que Navarra Suma ya "tenía decidido" la externalización del servicio pero "ha resultado imprescindible contar con la complicidad del PSN que no ha hecho nada por mejorar el servicio pero se ha prestado de manera acrítica a apoyar a Navarra Suma en este atropello a las trabajadoras y al servicio público".



"Las trabajadoras del EMAD nos negamos a ser moneda de cambio de los grupos políticos y a que no se tenga en cuenta nuestra opinión", han manifestado las representantes del servicio, que han anunciado que continuarán con las movilizaciones contra la externalización del SAD mediante la realización de jornadas de huelga a partir del 29 de abril.

