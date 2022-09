Enrique Maya (NA+), alcalde de Pamplona: "Señores del PSN, recapaciten, no se acerquen a EH Bildu”

articular en dos partes su comparecencia: una dedicada a desglosar los proyectos pasados y futuros y, dos, arremeter contra los socialistas pero dejando la puerta abierta por si se produce ese nuevo acuerdo presupuestario de 2021. Incluso se atrevió a darles un consejo: “Señores del De las cuatro horas y 17 minutos que duró el debate del estado de la ciudad, Enrique Maya , que como alcalde disfruta del privilegio de un discurso sin límite de tiempo, empleó una hora y cincuenta minutos para: una dedicada a desglosar los proyectos pasados y futuros y, dos, arremeter contra los socialistas pero dejando la puerta abierta por si se produce ese nuevo acuerdo presupuestario de 2021. Incluso se atrevió a darles un consejo: “Señores del PSN, recapaciten, no se acerquen a EH Bildu ”. Y es que, vaticinó Maya, les pasará factura en las elecciones.

“Aprobamos presupuestos, eran 29 proyectos y sólo fallamos en dos y uno de ellos, Los Caídos, no fue nuestra culpa (el otro era Sarasate). Pero sacamos adelante el Servicio de Atención Domiciliaria o la matrícula gratuita en escuelas infantiles. Me da pena que ahora Bildu y Abaurrea, el de los mordiscos, sean sus interlocutores. Les animo a que tomen la senda del acuerdo, no pasen del ‘agur Asiron’ al ‘kaixo Joseba’. ¿Se fía más de ellos que de nosotros?"

También afirmó que la Pamplona actual era fruto del trabajo de más de cuatro décadas de gobiernos regionalistas, socialistas o de partidos ligados ahora a la coalición de NA+ frente al ‘no por el no’ de EH Bildu. “Que el señor Romero estaba subido a una excavadora contra el parque de Aranzadi o Abaurrea presionando para que no se hiciera el aparcamiento de San Francisco”. Y es que, según Maya, cuando la formación abertzale no gobierna se dedica, en sus palabras, a reventar.

si se apoya su propuesta de ordenanzas fiscales se podrá no subir los impuestos y tasas - “incluso bajar alguna como la zona azul”- a pesar de que, recordó, la ciudad ya no tiene los casi seis millones de euros en los que cifra NA+ la supresión de la Carta de Capitalidad acordada por el Ejecutivo foral. Y aquí otro tirón de orejas al PSN por, junto a EH Bildu y Sobre la gestión, el alcalde dijo que la buena situación de Pamplona hará posible afrontar un futuro de inflación en el que- “incluso bajar alguna como la zona azul”- a pesar de que, recordó, la ciudad ya no tiene los casi seis millones de euros en los que cifra NA+ la supresión de la Carta de Capitalidad acordada por el Ejecutivo foral. Y aquí otro tirón de orejas al PSN por, junto a EH Bildu y Geroa Bai , “primar los intereses del Parlamento por encima de los de Pamplona”.

En cuanto a los proyectos, el primer edil destacó en movilidad sostenibilidad, el corredor de Labrit o los nuevos carriles-bici de Bernardino Tirapu, Julián Gayarre, Tajonar, Sadar y Monasterio de Eunate, además de las instalaciones fotovoltaicas en San Jorge, Mendillorri, Cardenal Ilundáin y José María Iribarren; la red de bicicletas eléctricas públicas con 40 estaciones y 400 bicis. En dotaciones, subrayó la nueva escuela infantil deun “futuro de proyectos ilusionantes”, el civivox del Ensanche y el polideportivo de Buztintxuri. , el primer edil destacó en movilidad sostenibilidad, el corredor de Labrit o los nuevos carriles-bici de Bernardino Tirapu, Julián Gayarre, Tajonar, Sadar y Monasterio de Eunate, además de las instalaciones fotovoltaicas en San Jorge, Mendillorri, Cardenal Ilundáin y José María Iribarren; la red de bicicletas eléctricas públicas con 40 estaciones y 400 bicis. En dotaciones, subrayó la nueva escuela infantil de Lezkairu, la reforma de la de Mendebaldea o la pista de atletismo de Echavacoiz . Y para, el civivox del Ensanche y el polideportivo de Buztintxuri.

Otros proyectos de ciudad que Maya sacó a relucir fueron la restauración del Baluarte de Parma, la renovación del horno crematorio o de la reurbanización de El Bosquecillo, además del parque de Txantrea Sur . Y aludió a la bandera de Navarra colocada en la plaza de los Fueros como elemento integrador. Y aquí, otra vez, criticó a PSN por oponerse a su colocación como EH Bildu y Geroa Bai.

ANA ELIZALDE (NA+): LOS CHANCHULLOS DE EH BILDU

Ana Elizalde se decantó más por la crítica y las advertencias. No hubo consejos, sino reproches: “la señora Esporrín arremete ahora contra NA+ porque le molestan más cuatro coches en Pío XII que nos quiten la Si Enrique Maya tuvo una de cal y otra de arena con el PSN, su portavoz de grupo. No hubo consejos, sino reproches: “la señora Esporrín arremete ahora contra NA+ porque le molestan más cuatro coches en Pío XII que nos quiten la Carta de Capitalidad” . De Geroa Bai, afirmó, poco había que comentar. “Ellos están a lo que diga Bildu”.

no aludió al por qué del cambio de actitud que, según el grupo de la alcaldía han tenido los socialistas, Elizalde sí lo hizo. “Quitar la carta fue la condición que puso Araiz (parlamentario de EH Bildu) para apoyar los presupuestos a Chivite”. Y esa deriva ha llevado, dijo más adelante, a que se opongan a proyectos como la reparación de la Y si el alcaldeque, según el grupo de la alcaldía han tenido los socialistas, Elizalde sí lo hizo. “Quitar la carta fue la condición que puso Araiz (parlamentario de EH Bildu) para apoyar los presupuestos a Chivite”. Y esa deriva ha llevado, dijo más adelante, a que se opongan a proyectos como la reparación de la pasarela de Labrit , del paseo Sarasate, al de los Caídos o a la zona azul en la Txantrea. Y peor aún, añadió, a dar un paso atrás en el tema de la violencia. “Ustedes que presumían de centrar a Bildu, resulta que ahora modifican sus declaraciones (en referencia a la presentada por los incidentes de calle Curia) para que se las apruebe EH Bildu”.

A la formación abertzale la acusó de orquestar una comisión de investigación contra el asesor jurídico del Ayuntamiento -con el respaldo de PSN y Geroa Bai- porque, en sus palabras, ante un tribunal no tendría un pase. “Así que lo hacen para rédito político”. Y añadió: “los chanchullos los hacían ustedes”, para a continuación hablar de la convocatoria a secretaría anulada por un tribunal por el trato de favor a su asesora, como también las contrataciones a “amiguetes” en participación ciudadana, o la de Pirritx eta Porrotx “sin expediente ni justificación” de Beloki como edil de Cultura.

PATXI LEUZA (GEROA BAI): PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD POLÍTICA DE MAYA

El portavoz de Geroa Bai avisó cuál será uno de los “caballos de batalla” de los 8 meses que restan de legislatura: la puesta en marcha de una comisión de investigación que aclare si la actuación del asesor jurídico fue correcta o no. Y acusó a NA+ de poner trabas en el camino para impedir que se creara.

Para Patxi Leuza, el primer edil ya no tiene la confianza de la corporación -y también de una gran parte de la ciudadanía- por este tipo de actuaciones. “Y perder la credibilidad política es muy grave”, le dijo el portavoz de Geroa Bai. Y a su juicio, Enrique Maya la ha perdido, por ejemplo, debido a la pasarela de Labrit. “Que ha pasado de un gasto de 450.000 euros a uno de 800.000 que nos llevará a más de un millón de euros para tener, en lugar de una nueva, una vieja y arreglada”, indicó. O,en San Fermín, “mandar a los colectivos que no le gustan a las afueras y llevando al centro a los que son de su preferencia, convirtiendo el salón de toda la ciudadanía en un vertedero con 10 barras que no cumplían ninguna ordenanza municipal ni normas de sanidad”.

Le acusó también directamente de faltar a la verdad con el tema de los presupuestos. “Enrique Maya, presentó el proyecto de presupuestos para el año 2022, con muchísimo retraso, el 13 de diciembre. Nosotros creíamos que el retraso era debido a la previsión de disminución de ingresos del Gobierno de Navarra de 1,7 millones de euros, pero comprobamos con asombro, que esto no era así, puesto que el proyecto contemplaba un incremento en dichos ingresos para el año 2022, sobre los del año 2021, de 5,5 millones de euros. Tras analizar aquellos presupuestos concluimos que eran un gran engaño a la ciudadanía pamplonesa, porque desde su presentación ya se sabía que eran irrealizables debido a que se presupuestaban unos ingresos que todos sabíamos no se iban a producir, con más de 40 millones de inversiones”.