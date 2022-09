Esporrín acusa a Maya de "quemar cualquier atisbo de consenso" y actuar "unilateralmente"

PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha criticado este viernes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que "hace tiempo" que el alcalde, Enrique Maya, "cruzó el Rubicón, quemando cualquier atisbo de consenso y optando por actuar unilateralmente y en clave partidista y electoral". La portavoz delen el, ha criticado este viernes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que "hace tiempo" que el alcalde,, "cruzó el Rubicón, quemando cualquier atisbo de consenso y optando por actuar unilateralmente y en clave partidista y electoral".

Sin embargo, Esporrín ha dicho, en respuesta a la intervención de Maya, que el alcalde "vuelve a olvidar dos pequeños detalles, que ni tiene mayoría ni el Ayuntamiento es suyo".

La portavoz socialista ha pedido al alcalde que "se abra al diálogo" y busque acuerdos para "enderezar el rumbo de una legislatura que se va a quedar muy lejos de lo que podría haber sido con otro talante y actitud por su parte".

En el actual contexto económico, la portavoz socialista se ha mostrado "plenamente convencida de que al igual que lo ocurrido con la pandemia, también saldremos adelante, y desde el PSN desde luego trabajaremos para hacerlo sin dejar a nadie atrás, pero no será gracias a Maya, ni a su partido, ni a su mala gestión".

Esporrín ha afirmado que "a pesar de la Pamplona idílica que nos ha descrito" el alcalde durante su intervención, "se retrató incumpliendo lo acordado con el PSN en los Presupuestos municipales de 2021, a pesar de la responsabilidad con la que actuó mi grupo".

"Esta es la derecha que hay aquí y desgraciadamente en el resto de España y de Navarra, una derecha egoísta e irresponsable que se cree que el poder es suyo y no acepta la crítica y el control de la oposición donde gobierna", ha afirmado.

Además, ha reprochado que "no asumen las derrotas democráticas y no dudan en cuestionar las instituciones en donde no manda". "Todo vale para la derecha, también en Pamplona, y eso incluye la utilización partidista de los símbolos comunes y de los bienes públicos y, últimamente, lo que nos faltaba, las amenazas, sea verbalmente, vía burofax, o requerimientos y escritos jurídicos para acallar nuestra legitima labor institucional de control al poder", ha asegurado, para señalar que "seguiremos denunciando sus mentiras, chanchullos y derroches".

Frente a ello, ha afirmado que a Maya "nunca le ha faltado nuestro apoyo en todo lo que hace a la defensa del orden institucional y de la ley y le hemos apoyado en todo lo que creemos que es bueno para Pamplona, sin mirar el coste o rédito político que eso supone". "Ya nos gustaría que allí donde no mandan actuaran igual", ha añadido.

Sin embargo, Esporrín ha lamentado que "pronto demostró Maya que lo pactado solo se cumple en lo que le conviene" y ha sido crítica con el caso de la pasarela del Labrit. "Como veíamos venir el desastre, acordamos que no se presupuestaría su reparación a la espera de encontrar una mejor solución, pero ahí salió su verdadero yo, traicionó lo acordado, hizo de su capa un sayo y sin importarle el coste a las arcas municipales, optó por imponer su arreglo. Sin consenso, sin diálogo, sin estudiar otras alternativas más económicas. La resultante es que solo el arreglo va a costar el doble o más de lo que costó la pasarela inicialmente", ha afirmado.

Además, ha criticado que el equipo de Gobierno "tiene infinidad de proyectos pendientes de desarrollar, como los planes estratégicos de turismo y comercio, los planes especiales de los Ensanches y Milagrosa, o la reurbanización de la plaza de Santa Ana".

Maite Esporrín ha defendido que desde el PSN "siempre hemos apoyado y apoyaremos todo cuanto creamos bueno para Pamplona, con el Gobierno o desde la oposición, y si es entre ambos mucho mejor todavía, pero con su manera de gobernar esta legislatura han demostrado que no son de fiar, han derrochado dinero público y la opacidad y la falta de información ha sido una constante en su gestión".

"Teniendo claro nuestros principios institucionales abogamos por el diálogo y el entendimiento como mejor forma de hacer ciudad, con las personas, los colectivos y los grupos políticos que los respeten y quieran implicarse en esta labor, dando prioridad a quien más lo necesita.

Desgraciadamente, señor alcalde, usted y su grupo hace tiempo que emprendieron un viaje en solitario, de espaldas a la mayoría y con un único interés partidista. Lo lamento, ojalá cambiara y aunque sea tarde, apelo a que intente cambiar su mandato, rectificando, abriéndose al diálogo y buscando acuerdos, siquiera parciales, que enderecen el rumbo de una legislatura que se va a quedar muy lejos de lo que podría haber sido con otro talante y actitud por su parte", ha concluido.