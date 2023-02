Tellado (PP): "Esparza ha transformado UPN en su plan de pensiones"

PP, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves en Pamplona que "UPN se ha traicionado a sí mismo" y que su presidente, Javier Esparza, ha convertido al partido regionalista "en su auténtico plan de pensiones" y "solo piensa, lamentablemente", en sí mismo. El vicesecretario de Organización del, ha afirmado este jueves en Pamplona quey que su presidente,, ha convertido al partido regionalista

"Esparza, hoy por hoy, solo piensa, lamentablemente, en Esparza, y está traicionando el compromiso histórico de una formación política que fue referente del centro derecha. Y digo fue porque ya no lo es", ha señalado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a Navarra.

Tellado, que ha atendido a los medios de comunicación junto con el presidente del PP de Navarra, Javier García, inaugura esta tarde la sede del Partido Popular en Tudela. Según ha indicado, "Esparza tenía que elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y lamentablemente eligió al Partido Socialista". "Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos a UPN es que no apele al votante de centro derecha para después pactar con el Partido Socialista. Pedimos al señor Esparza que no apele al votante de centro derecha para después sostener gobiernos que se apoyan en Bildu", ha apuntado, tras asegurar que el PP es "la alternativa porque somos los que lideramos el centro derecha en Navarra".

En palabras del dirigente 'popular', "ese es el encargo que tiene la nueva dirección de nuestro partido toda vez que el UPN de Esparza ha decidido abandonar ese espectro ideológico para situarse en el otro lado de la barrera y convertirse en muleta, muletilla, del Partido Socialista". "Estoy seguro de que el Esparza de 2015 no apoyaría y no votaría al Esparza de 2023", ha subrayado.

Tellado ha "lamentado esta deriva de UPN", una deriva que, a su juicio, "no comparten ni muchos de sus alcaldes, ni muchos de sus cargos públicos, ni muchísimos, inmensa mayoría, de sus votantes, que hoy por hoy se sienten traicionados". "Por eso la labor que tiene el PPN en estos momentos es tan importante. Somos el único partido del centro derecha en esta comunidad y tenemos que tratar de unir el voto", ha apuntado. En este sentido, ha incidido en que "estamos construyendo un proyecto sólido, que aspira a gobernar la comunidad de Navarra y tenemos que trabajar para ocupar ese espacio político y conseguir aunar el voto de centro derecha que quiere frenar a un Partido Socialista que ya no tiene ningún pudor en apoyarse en aquellos que no respetan la integridad territorial de nuestro país".