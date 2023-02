García (PP) insiste en que Adanero, Sayas y Goñi no son tránsfugas

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, insistió este miércoles en negar que los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas y la senadora Ruth Goñi sean “tránsfugas”, ya que los tres obtuvieron sus escaños “por unas siglas que eran las de Navarra Suma”. Una afirmación con la que no coinciden los máximos dirigentes de UPN y Ciudadanos, Javier Esparza y Carlos Pérez-Nievas, pero tampoco el Pacto nacional Antitransfuguismo.

Los dos diputados han abandonado UPN, pero no los escaños en el Congreso en los que están como representantes de este partido dentro del grupo mixto. Ambos irán con el PP a las próximas elecciones. Por su parte, la senadora Ruth Goñi abandonó hace casi dos años Ciudadanos, pero se quedó con el escaño en la Cámara Alta dentro del grupo mixto. Esta semana, Goñi se ha afiliado al Partido Popular.

Preguntado por los periodistas sobre si el fichaje de estas tres personas por el PP puede generar problemas con UPN y con Ciudadanos, Javier García respondió que cree que “quien tiene el problema” son esas dos formaciones políticas. “Si se van de esos partidos será por algo”. Y destacó que el PP “es la casa del centro derecha” y “son bienvenidos quienes quieran venir a trabajar”.

Afirmó que los populares trabajan “por y para Navarra” dentro de la coalición NA+ y añadió que “ha quedado claro quién no quiere estar con el PP”. Ante el hecho de que Goñi, Sayas y Adanero no hayan entregado sus actas como senadora y diputados tras abandonar sus partidos, Javier García defendió que “se presentaron por unas siglas que eran las de Navarra Suma” una “coalición de tres partidos”, por lo que no considera “que sean ningunos tránsfugas”. “El sentido de tránsfuga son personas que se pasan al partido contrario”.

SEGÚN EL PACTO, SÍ LO SON

El 11 de noviembre de 2020 el PP y otros partidos suscribieron un texto que se añadió al Pacto Antitransfuguismo, un adenda denominada “Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el transfuguismo político” que recogía entre las definiciones de transfuguismo político el caso de quienes se pasen de un partido a otro aunque estén en coalición.

El acuerdo, en su primer punto, señalaba que se entiende por tránsfugas a quienes “traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores)” que les presentó a las elecciones “hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

Y añade: “Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.