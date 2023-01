Adanero y Sayas están este jueves en Génova, la sede nacional del PP en Madrid

reunirse con su secretaria general y portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cuca Gamarra. Tras el encuentro los tres darán una rueda de prensa. Los diputados Carlos García Adanero Sergio Sayas están hoy en Génova, la sede nacional del PP , donde a la una del mediodía tienen previstocon su secretaria general y portavoz de los 'populares' en el Congreso,. Tras el encuentro los tres darán una rueda de prensa.

La reunión se produce la misma semana en la que Adanero y Sayas han firmado con el PP navarro concurrir juntos a las elecciones generales, al Parlamento navarro y a los ayuntamientos bajo las siglas del Partido Popular. Después de dar este paso, el comité de garantías de UPN les dio un plazo de 24 horas para que se dieran de baja del partido, algo que ambos hicieron este miércoles.

Ambos han dejado así definitivamente el partido regionalista, pero no los escaños en el Congreso de los Diputados que obtuvieron por formar parte de UPN. El martes afirmaron que no se habían afiliado al PP, pero no lo descartaron.