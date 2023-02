La senadora navarra Ruth Goñi se afilia al PP

senadora navarra Ruth Goñi acudió este lunes 13 de febrero a las 13 horas a la sede delafiliarse a este partido. No obstante, hasta el final de la legislatura seguirá en el grupo mixto, como ha confirmado a este periódico. Laacudió este lunes 13 de febrero a las 13 horas a la sede del PP en Navarra para. No obstante, hasta el final de la legislatura seguirá en el grupo mixto, como ha confirmado a este periódico.

Navarra Suma y dejó en marzo de 2021, hace casi dos años, su partido, Ciudadanos, sin abandonar su escaño, por lo que pasó al grupo mixto. Goñi Sarriés (Pamplona, 1975) se presentó a las elecciones generales en las listas dey dejó en marzo de 2021, hace casi dos años, su partido,, sin abandonar su escaño, por lo que pasó al grupo mixto.

Goñi ha firmado formalmente su afiliación en un acto en la sede de los 'populares' navarros en el que ha estado acompañada por la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, quien le ha dado la "bienvenida".

EUROPA PRESS

Goñi, que fue elegida senadora en las listas de Navarra Suma (UPN, PP y Cs), ha afirmado que el Partido Popular es "la única alternativa real al Gobierno de Chivite y al 'Sanchismo', es el que aglutina el único proyecto de verdad del centro derecha".

Amelia Salanueva ha afirmado que el Partido Popular "es un proyecto que suma, que integra y crece" y ha asegurado que "tenemos las puertas abiertas para quien quiera sumarse a este proyecto de España unida y Navarra unida".

La senadora ha explicado que no ha abordado con el PP la posibilidad de ir en una lista electoral en futuras elecciones. "No lo hemos hablado", ha dicho Ruth Goñi. "He decidido dar el paso ahora porque en este convulso año electoral, cuanto antes nos signifiquemos mejor. Hay que sumar esfuerzo y trabajo. En Navarra tenemos que intentar crecer, no hace falta hablar de puestos e instituciones para hacer ese trabajo", ha dicho.

Ruth Goñi ha considerado que UPN "es la muleta de Sánchez a nivel regional y yo me sumo al PP porque tiene las puertas abiertas a constitucionalistas, foralistas y europeos". "Tenemos que ofrecer un proyecto de centro derecha renovado, que ilusione, que sea un proyecto de unión y que sea alternativa al Gobierno de Chivite", ha defendido.

Amelia Salanueva ha señalado que la afiliación de Ruth Goñi al PP "es una constatación evidente de lo que está ocurriendo en la sociedad navarra y española". "El Partido Popular es un proyecto que suma, que integra y crece. En momentos de cierta convulsión en la sociedad, en la economía, en las instituciones, en la política, aquí nadie sobra. Estamos encarnando la suma", ha dicho.

Sobre Ruth Goñi, ha afirmado que es "una compañera de Navarra Suma, nos hemos presentado juntos a las elecciones, hemos compartido horas de trabajo, es una buena senadora, capacitada y preparada y está en el entorno ideológico del PP".

Salanueva ha apuntado que "desde que Feijóo es presidente del Partido Popular tenemos una estrategia de seguir creciendo, porque nos lo exigen los ciudadanos, y haremos lo posible para ser un proyecto cada vez más fuerte y canalizar las demandas de los navarros y españoles".