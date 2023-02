Algunos de los influencers navarros con más seguidores

Aunque no están todos lo que son, son todos los que están. Y es que sumergirse en el mundo influencer navarro no es tan sencillo como parece. Hemos hecho una selección de aquellos generadores de contenido – o influencers- que cuentan con una comunidad fiel de seguidores por el contenido que publican en sus perfiles, y no porque pertenezcan a otro sector. Y dentro de estos incluimos rostros conocidos de diferentes ámbitos: humor, gastronomía, viajes, maternidad, familia, moda, decoración y reformas. Echa un vistazo; quién sabe, igual eres de las pocas personas que desconoce a alguno.

1. Entefanía Unzu- Verdeliss

El ejemplo de la pamplonesa Estefanía Unzu, conocida en redes sociales como Verdeliss, es uno de los rostros más sonados dentro del panorama influencer navarro. Nacida en Villava hace 37 años, Unzu saltó a la fama gracias a su canal de Youtube, donde dio a luz ante la atenta mirada de más de 24 millones de seguidores.

Tras 8 partos en la red, en la actualidad comparte y crea contenido no solo en Youtube (2.400.000 seguidores), sino también en Instagram (1.500.000 seguidores) y TikTok (121.200 seguidores). Allí muestra las rutinas, cuidados, recomendaciones, comida, educación y viajes de una de las familias más famosas del país. Lo más destacado de esta mami influencer es que su repercusión le hizo saltar de la pequeña (móvil/ordenador), a la gran pantalla (televisión) en 2018. Participó en Gran Hermano VIP 6 en calidad de youtuber, lo que le hizo ver crecer sus seguidores en miles.

2. Estefanía Zuluaga - Hey Zulu

La navarra Estefanía Zuluaga, conocida en redes como Hey Zulu decidió lanzarse al mundo de las redes sociales en 2019 y en menos de 4 años 830.100 personas visualizan sus vídeos de TikTok, 470.000 hacen lo propio en Instagram y 65.200 en Youtube. Comparte contenido de entretenimiento con un tono divertido también en Twitter y cuenta con un canal de Twitch con 2286 seguidores.

3. Ahikar Azcona

Igúzquiza no había debutado como actor a nivel profesional y lo hizo a lo grande en la serie emitida en Conocido como 'Pamplona' en la serie de televisión 'La Casa de Papel', fueron sus vídeos en Instagram (500.000 seguidores) los que le catapultaron a hacerse un hueco entre el elenco de la serie. El deno había debutado como actor a nivel profesional y lo hizo a lo grande en la serie emitida en Netflix . De hecho, en varias entrevistas ha reconocido que se veía más como humorista que como actor, ya que en Instagram comparte vídeos de humor.

4. Los hermanos Jaso

Youtube, donde superan el millón de seguidores. Comparten allí imágenes, vídeos y todo tipo de contenido que rápidamente se viraliza. Fue Judith la que se inició en el mundo de Youtube, aunque rápidamente convenció a su hermano para que le acompañara en esta aventura. Los hermanos Fernando y Judith Jaso son dos jóvenes navarros que triunfan desde 2016 de forma conjunta en, donde superan el millón de seguidores. Comparten allí imágenes, vídeos y todo tipo de contenido que rápidamente se viraliza. Fue Judith la que se inició en el mundo de Youtube, aunque rápidamente convenció a su hermano para que le acompañara en esta aventura.

Eso sí, tanto en Instagram como en TikTok ambos cuenta con perfiles individuales. Judith suma 457.000 en Instagram y 717.300 en TikTok. Por su parte, Fernando comparte contenido con 229.000 personas en Instagram y con 486.000 en TikTok.

Respecto al contenido, Judith sube tutoriales de maquillaje, rutinas y cualquier cosa que se le ocurre. Por su parte, en los canales de Fernando es más fácil encontrarte entretenimiento, lo mismo que suben al canal conjunto de Youtube. Ahí, eso sí, se han hecho virales, sobre todo por sus retos.

5. Belén Canalejo – Balamoda

Esta pamplonesa de 44 años afincada en Los Ángeles anunció hace unas semanas que abandonaba las redes sociales para lanzarse a un nuevo proyecto profesional vinculado al diseño de interiores. Aún así, sus miles de seguidores bien merecen incluirla en la lista.

Un claro ejemplo del “renovarse o morir”, empezó su trayectoria como una de las primeras influencers del país bajo el paraguas de un blog abierto en 2009 en el que comentaba looks o daba pequeños ‘tips’ de moda. De ahí, a los nuevos formatos. En la actualidad, 417.000 personas visualizan sus vídeos en Youtube y 256.000 hacen lo propio en Instagram.

Emprendedora, madre de 4 hijos y continua soñadora, se ha lanzado en el último años al mundo de la papelería y de la organización, con el 'ME TO- DO'.

6. Laura Santolaya - P8ladas

Conocida en redes sociales como P8ladas (Pocholadas) , esta pamplonesa de 40 años residente en Madrid ha dado vida a su personaje a través de sus viñetas cómicas 'Los lunes me odian' (2014), 'Crónicas de la adolestreinta' (2015), 'Prohibido escuchar canciones ñoñas' (2015) y 'Diremos que nos conocimos en un bar' (2019).

Más allá de sus libros, el personaje y álter ego de la pamplonesa cuenta con 288.000 seguidores en Instagram y más de 17.000 en Twitter. Con ellos comparte, sobre todo, contenido de humor.

7. David García – Siempre Hambriento

blog ColoCoco, que abrió en 2018, y de ahí decidió dar el salto a Instagram (104.000 seguidores). Pero fue TikTok (284.700) el que lo viralizó, en plena pandemia del coronavirus. En concreto, una sencilla receta de pasta carbonara. Los vídeos de 30 segundos con recetas de todas las partes del mundo que elabora este pamplonés de 31 años (Siempre Hambriento) son un ejemplo de la rapidez con la que alguien puede convertirse en viral. Fue cosa de dos años. Dio sus primeros pasos con elque abrió en 2018, y de ahí decidió dar el salto a Instagram (104.000 seguidores). Pero fue(284.700) el que lo viralizó, en plena pandemia del coronavirus. En concreto, una sencilla receta de pasta carbonara.

A partir de ahí llegaron sus famosos mochis y el resto de recetas que, con un nicho exclusivamente gastronómico, comparte en Instagram, TikTok y Youtube (10.100 suscriptores).

8. Tomy y Aurora- Nuestrasescapadassenfurgo

Estos navarros tienen conquistado el nicho camper de las redes sociales. Con reels y vídeos en TikTok comparten las rutas que completan a bordo de su furgoneta. La mayor parte de ellas en el Pirineo. Sus seguidores disfrutan de mucho contenido ‘vanlife’ y de montaña en Instagram, donde cuentan con 103.000 followers; en TikTok, con reels vistos por más de 7.718 personas; y en Youtube, donde son vistos por más de 18.000 personas.

9. Irene Echeverría – Blancometro

Nacida en Oronoz- Mugaire, Irene Echeverría, de 31 años, es conocida en redes como Blancometro , un perfil desde donde comparte consejos de decoración, bricolaje y todo lo que rodea el mundo de las reformas. Además de ser uno de los rostros del canal de Youtube de Lidl, con su sección ‘El taller del Lidl’, es también un referente del Home Staging, técnica que consiste en reformar una vivienda, normalmente sin obra, para poder venderla o alquilarla más rápido y por un precio más elevado. Además, colabora con una inmobiliaria de Pamplona.

El camino de esta navarra y las redes sociales siempre ha estado vinculado a las reformas y el bricolaje. Tal y como contó en una entrevista para este periódico, se inició en el mundo Instagram como hobby, donde compartía vídeos del antes y después de sus obras. Hoy tiene al otro lado a 69.800 personas en Instagarm, a 12.800 en TikTok y a 14.100 en Youtube.

10. Raquel Rodríguez - Mi Tacón de quita y pon

Raquel Rodríguez, creadora del blog ‘Mi tacón de quita y pon’ es una “mami farmaceútica” que comparte su día a día en redes sociales, donde además de dar consejos de moda, maquillaje y estilo, son habituales los consejos de maternidad.

Esta pamplonesa arrancó con un blog de moda en 2019 que compatibilizaba con su trabajo de farmacéutica. Cuatro años después, suma 132.000 seguidores en Instagram, 6.131 en TikTok y 2.670 en su canal de Youtube.