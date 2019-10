'Influencers' navarros se encontrarán con sus seguidores en Baluarte

16/10/2019 a las 06:00

Ocho jóvenes navarros que triunfan en redes sociales y tienen entre todos más de 3 millones de seguidores participarán en el Encuentro ‘Influencers’ Navarros 2019 que se celebrará en Pamplona el próximo 9 de noviembre. Baluarte acogerá una gala en la que, además de conferencias y coloquios con los protagonistas, no faltarán espectáculos de danza y actuaciones musicales. Dicho evento, que es la primera vez que se celebra en Navarra, tiene como objetivo acercarse a los jóvenes que utilizan las redes sociales como canal de comunicación y ofrecerles la oportunidad de conocer a aquellas personas a las que siguen a diario para conocer sus tutoriales, sus reflexiones, anécdotas o formas de vida. Así lo explicaron los representantes de las entidades organizadoras del evento, como CaixaBank, Ayuntamiento de Pamplona y CEO Matukio.

Los influencers participantes son Judith Jaso y Fernando Jaso, dos hermanos de 19 y 24 años respectivamente, que suman más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram y Youtube y que en 2016 decidieron crear un canal conjunto. También acudirá Balamoda (la pamplonesa Belén Canalejo creadora del citado blog de moda hace diez años) y Ahikar Azcona (su nombre completo es Ahikar Azcona Albizu, de Igúzquiza), actor en la tercera temporada de la exitosa serie 'La casa de papel' de Netflix. Completan la relación de participantes Javier Erro Alberdi, finalista de La Voz, Paul Alone (cuyo nombr real es Pablo Sola), cantante de 23 años que también participó en La Voz; Sandra Fuente Salazar, conocida por su participación en el concurso de baile de Movistar, Fama, a bailar!, y Amaia Izar Leache, Miss Mundo España 2018.

CONOCERLOS EN PERSONA

Pablo Andoño y Javier Imizcoz, de CaixaBank y Matukio respectivamente, destacaron el caracter innovador del proyecto y apostaron por su continuidad en futuras ediciones. “Los jóvenes tienen una forma distinta de comunicarse, de poder colaborar y hay que tenerlos en cuenta. Por eso, nada mejor que un encuentro con ocho de las personas que, con sus experiencias, están teniendo una repercusión muy notable en los jóvenes en distintos ámbitos de la vida, tanto sociales como laborales o musicales”. Por su parte, Fernando Sesma, concejal del Ayuntamiento de Pamplona, señaló que es preciso estar “en el mundo donde se mueven los jóvenes. Recibimos la propuesta con sensibilidad. Es el mundo actual. Estas personas les influyen, les motivan y les hace tener determinados comportamientos y opiniones. Es muy interesante que los conozcan en persona y no sólo a través de los dispositivos. Que pasen de una realidad virtual a una situación real, cara a cara”.

La gala de Baluarte ofrecerá distintas alternativas. Cada influencer contará con un tiempo de presentación para desgranar los motivos que les llevaron a aparecer en redes sociales y hablar sobre su estilo de vida y su perfil laboral en ámbitos como la música, el baile o la moda.

UNA VIDA A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS



A la presentación del encuentro acudieron Amaia Izar Leache, Miss Mundo España 2018, y Javier Erro Alberdi, que fue finalista del concurso La Voz. Amaia Izar destacó la importancia de las redes sociales, pero pidió prudencia para quien las utilice. “Intento mostrar las cosas con cuidado y mostrar una vida real. Al fin y al cabo, es nuestro escaparate y tenemos a muchas pesonas poniendonos el ojo encima. Lo que hago es mostrar mi trabajo desde la honestidad y los valores que me han inculcado en casa”. Por su parte, Javier Erro comentó que le da “un poco de apuro” que se le identifique como influencer, además de que no es partidiario de mostrar todos los ámbitos de tu vida a través de las redes.” Me da apuro lo de influencer. Realmente soy una persona que sabe lo que le gusta, que es la música, también la comunicación. No me gusta demasiado mostrar cada segundo de mi día a día, sino los entresijos de los sitios a los que voy, que igual son innacesibles para otras personas y nosotros tenemos la suerte de conocer. Hay que hacer las cosas con cabeza y así saldrán bien”.

