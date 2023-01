Esparza dice que el Gobierno ha "engañado" a los médicos y los socios del PSN rechazan eliminar la exclusividad

Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el Gobierno foral ha "engañado" a los médicos durante esta legislatura diciéndoles que iba a mejorar sus condiciones laborales y "no ha hecho nada". El presidente de UPN y portavoz de, ha afirmado quedurante esta legislatura diciéndoles que iba a mejorar sus condiciones laborales y "no ha hecho nada".

Esparza ha respaldado, en todo caso, la posibilidad de eliminar la exclusividad de los médicos de la red pública, si bien ha dicho que "el problema de la sanidad navarra es mucho más potente".

PSN, que está abierto a eliminar la exclusividad dentro de la negociación para evitar la huelga de médicos a partir del 1 de febrero, ha señalado que "lo principal" es atender "las necesidades de mejorar la atención sanitaria". Los socios del PSN en el Gobierno, Geroa Bai y Podemos, se han mostrado en contra de eliminar la exclusividad, igual que lo han rechazado EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. Por su parte, el, que estádentro de la negociación para evitar la huelga de médicos a partir del 1 de febrero, ha señalado que "lo principal" es atender "las necesidades de mejorar la atención sanitaria". Los socios del PSN en el Gobierno

Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el presidente de UPN ha señalado que "lo que ha destrozado el Gobierno a lo largo de la legislatura, la sanidad navarra, no se puede arreglar en tres meses, por mucho que se empeñen". Al término de la, el presidente de UPN ha señalado que "lo que ha destrozado el Gobierno a lo largo de la legislatura, la sanidad navarra, no se puede arreglar en tres meses, por mucho que se empeñen".

Esparza ha asegurado que "UPN ha presentado iniciativas a todos los Presupuestos, propuestas para mejorar el sistema sanitario navarro también, y todas las veces nos han votado en contra de absolutamente todo". "Hemos puesto sobre la mesa iniciativas relacionadas con la exclusividad y siempre han sido rechazadas. El problema no es solo la exclusividad, el problema de la sanidad navarra es mucho más potente, es un problema estructural", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha señalado que "hay que intentar frenar" la huelga del Sindicato Médico de Navarra "negociando, dialogando y acordando como está haciendo el departamento de Salud".

Alzórriz ha afirmado que "la exclusividad está suprimida en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que tenemos un aspecto de competitividad peor que en otros lugares". "De los 2.300 profesionales médicos navarros solo el 2% trabajan en servicios privados y somos la Comunidad de toda España que menos servicios privados tiene", ha asegurado.

En todo caso, ha señalado que "lo principal no son las reivindicaciones del colectivo médico, sino las necesidades de mejorar la atención sanitaria". "Lo importante y fundamental es llegar a acuerdos para que la ciudadanía no vea deteriorada su sanidad pública", ha indicado.

El portavoz socialista ha apuntado que "si se demora" la negociación para evitar la huelga "habrá cuestiones que no puedan ser aprobadas", pues algunas cuestiones tienen que pasar por el Parlamento. "Dentro de esas negociaciones hay que tener en cuenta los plazos del Parlamento y en qué momento estamos. Por tanto, es necesario acelerar las negociaciones", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha mostrado su rechazo a la eliminación de la exclusividad. Ha explicado que el departamento de Salud del Gobierno foral propuso a los grupos que sostienen al Ejecutivo que hicieran una reflexión sobre la posibilidad de eliminar la exclusividad y ha señalado que su grupo ha hecho esa reflexión.

"Siempre hemos sido defensores de la exclusividad en el ámbito de la acción del sector médico y es una posición que mantenemos, porque en esa reflexión que se nos pedía desde el Gobierno, los datos son incontestables. El complemento de exclusividad -vigente actualmente- habla de unos 800 euros de ingresos mensuales, es voluntario aceptarlo y es voluntario no hacerlo y tener actividad privada. Si se está intentando mantener el complemento para todos los profesionales del sector médico, pudiendo acceder también a la actividad privada, no tendría ningún sentido. La primera perjudicada sería la actividad pública, porque se verían resentidas las posibilidades de utilizar nuevas horas o nuevas jornadas a la hora de acometer o atajar listas de espera", ha señalado.

Además, ha explicado que "no podemos entender que se ofrezca esta opción a un sector concreto del ámbito sanitario, es algo que hay que tratar con el conjunto del ámbito sanitario, y mucho menos se debe hacer como una propuesta para desactivar una huelga". Por tanto, ha llamado a la "reflexión".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que el Sindicato Médico de Navarra "está intentado eliminar la dedicación exclusiva para favorecer el trabajo de profesionales en el sector privado, lo que sería una acción absolutamente negativa que tiene beneficios sobre todo para empresas sanitarias privadas y es el primer paso para la privatización del sistema sanitario público".

Por ello, EH Bildu preguntará el jueves en el pleno del Parlamento a la presidenta María Chivite si cree que eliminar la exclusividad "va a reforzar la sanidad pública y va a mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía".

Araiz ha defendido que "los profesionales que trabajan exclusivamente en el sistema público tienen una dedicación mayor que los pluriempleados; la dedicación exclusiva es práctica habitual en las empresas de alta cualificación y será por algo; la exclusividad facilita la formación y la actualización de conocimientos; y es necesario trasladar a la sociedad que esa práctica simultánea en el sector público y privado produce numerosos conflictos de intereses o lo que se denomina los comportamientos oportunistas potenciales".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su grupo tiene "un posicionamiento muy claro en contra de la eliminación de la exclusividad, no creemos que vaya a aportar nada a nuestra sanidad pública". "Las decisiones del Sindicato Médico afectan de manera muy trascendente a las listas de espera y al ámbito de salud, hay que tomar medidas estructurales y si se cierra todo a la exclusividad estaremos haciendo un flaco favor a la sanidad", ha asegurado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que su grupo no va a apoyar la posibilidad de eliminar la exclusividad del personal médico de la red pública y ha añadido que "ese corporativismo del SMN que pide la eliminación de esa exclusividad y no así el complemento económico nos parece un abuso y nos parece aberrante, se puede abrir una puerta muy peligrosa porque habría un agravio comparativo con el resto del personal de las Administraciones públicas que tienen ese complemento y esa dedicación". "¿Dónde queda el principio del reparto del trabajo y cómo afectaría al Servicio Navarro de Salud? ¿A quién favorece? A una parte mínima y no es ni justo ni necesario ni mejora el sistema público de salud", ha aseverado.