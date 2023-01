Esparza dice que el PP "quiere debilitar a UPN" y que Navarra "le da igual"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este lunes, después de que el PP haya nombrado candidato a la Alcaldía de Pamplona a Carlos García Adanero, que "es claro que el PP quiere debilitar a UPN, viene a por los votos de UPN" y "está en la estrategia de fortalecer su marca, Navarra le da igual y el Ayuntamiento de Pamplona le da igual".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha manifestado que el PP "busca que no gobernemos Navarra, que no tengamos la Alcaldía, pero el PP no es alternativa en Navarra al Gobierno foral ni en Pamplona a la Alcaldía". "En el caso de García Adanero la decisión de que sea candidato se toma en Madrid. Y al señor Adanero la Alcaldía de Pamplona le importa poco o nada, se presentan para hacer daño a UPN", ha opinado.

Según Esparza, "los navarros tienen claro que no van a apoyar a personas que han engañado a los ciudadanos sin pudor, en eso estamos muy tranquilos". Ha añadido que García Adanero "dice que va a seguir siendo diputado, y ahí dice lo que le importa Pamplona". "En 2015 el PP no sacó concejal en Pamplona y el PP llegó a no votar la investidura de Yolanda Barcina", ha dicho, para comentar que "ellos están en una estrategia de fortalecer su marca y Navarra les da exactamente igual y el Ayuntamiento de Pamplona les da igual".

El dirigente regionalista ha comentado que UPN va a "seguir siendo la primera fuerza en Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona" y ha afirmado que "en Pamplona vamos a trabajar por tener mayoría absoluta porque la gestión de este gobierno es patente en la calle, eso se va a traducir en votos, van a venir a quienes de verdad podemos tener la Alcaldía". En este sentido, ha señalado que "o será alcaldesa Cristina Ibarrola -UPN- o será alcalde Joseba Asiron -EH Bildu- con el apoyo del PSN, no hay más opciones". "En Navarra o será presidenta Chivite con el apoyo de EH Bildu o Javier Esparza", ha comentado el propio Esparza.

Según ha indicado, "los que no quieran un alcalde de EH Bildu votarán a UPN, que es la mejor manera de que EH Bildu no tome decisiones en Navarra y que los dirigentes socialistas salgan del Gobierno".

En cuanto al funcionamiento del grupo parlamentario de Navarra Suma después de que no se vaya a reeditar la coalición y de que el PP haya presentado a Adanero como candidato, Javier Esparza ha dicho que se trabaja con "normalidad". Además, ha precisado que "siempre se ha podido votar de forma independiente dentro del grupo, ha pasado en esta legislatura". "Y de aquí al final, si hay temas con posiciones diferentes, habrá votaciones diferentes", ha insistido, para comentar que "de facto ya se estaba produciendo, no he votado nada que no quisiera votar, y entiendo que los del PP y Ciudadanos tampoco".