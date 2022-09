Cinco claves ante las elecciones al Parlamento navarro en 2023

Los partidos y coaliciones navarras van a vivir este último curso político de la legislatura con un ojo en la agenda parlamentaria y la gestión política diaria y otro en las próximas elecciones, las de mayo de 2023, para las que quedan menos de 9 meses.

Hay varias claves que marcarán la próxima cita electoral, algunas pendientes de resolver para conocer cuántas listas se presentarán.

1 NAVARRA SUMA, UNA COALICIÓN EN RIESGO DE NO REPETIR

La principal incógnita en este momento en torno a las candidaturas electorales que se presentarán a las elecciones al Parlamento de 2023 es cómo acudirá el centroderecha, ahora unido bajo las siglas de Navarra Suma (NA+). Deberán sopesar si en las circunstancias actuales ir unidos les dará más escaños o no. Nada está cerrado por ahora, aunque en pleno agosto el presidente de UPN Javier Esparza acusó al PP de "finiquitar" de forma unilateral la coalición después de que su secretario nacional de Organización, Miguel Tellado, declarase a ABC que sólo se plantean para estas elecciones presentarse bajo sus siglas, aunque sin descartar una coalición con UPN. El pasado viernes, en el acto de apertura del curso político que celebraron los regionalistas, Esparza avanzó que se va a reunir en las próximas semanas con el PP y Ciudadanos. "Veremos a dónde nos llevan esas conversaciones", afirmó sobre los contactos con los líderes nacionales de ambos partidos.

Si no se renueva Navarra Suma, habrá que ver qué pasa con Ciudadanos, un partido que se está hundiendo en toda España como han puesto de relieve las últimas citas electorales que se han celebrado y que está en un proceso de refundación.

2 PSN ADVIERTE A UPN QUE AUN SIN EL PP NO HABRÁ PACTO DE GOBIERNO

Por si en UPN se baraja acudir en solitario a las elecciones en 2023 para poder facilitar un futuro acuerdo de gobierno con el PSN, los dirigentes socialistas han advertido a Esparza en los últimos días que los tiempos pasados no van a volver y que su intención es reeditar el pacto actual con Geroa Bai y Podemos. Este Ejecutivo tripartito no suma mayoría, ya que cuenta con 22 de los 50 parlamentarios. Por eso, y levantando la que era una línea roja en las filas socialistas, en esta legislatura Chivite ha tenido en EH Bildu un socio externo e imprescindible. Sin las abstenciones del grupo de Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz, en 2019 Chivite no hubiese podido ser elegida presidenta de Navarra. Ha sido además su socio presupuestario con el que en 2020, 2021 y 2022 ha aprobado los ingresos y gastos de la Comunidad foral, acuerdos que han incluido contrapartidas también políticas.

3 EL PAPEL QUE TENDRÁ EH BILDU, AHORA SOCIO EXTERNO DE CHIVITE

La duda es si EH Bildu se va a seguir conformando la próxima legislatura con ser ese socio externo del Partido Socialista de Navarra, un entendimiento que se ha producido también en la política nacional con el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez. Desde el PSN insisten en que no contemplan un futuro Ejecutivo que incluya a este grupo, sino revalidar el pacto con sus actuales socios si esa fórmula “suma”. Aunque sumar, no suma ni ahora, ya que como se indicaba el tripartito no tiene mayoría en el Parlamento.

4 BARKOS Y EL PNV SIGUEN SIN UN ACUERDO PARA RENOVAR LA COALICIÓN

Los que todavía no han cerrado un acuerdo para volver a ir en coalición son los integrantes de Geroa Bai: el PNV y el partido que lidera Uxue Barkos, Geroa Socialverdes, cuya relación no ha estado exenta de tensiones en esta legislatura. Barkos declaraba hace unas semanas en Radio Euskadi que se siente con fuerzas para volver a ser la candidata.

5 CONTIGO NAVARRA, LA COALICIÓN DE PODEMOS, IU Y BATZARRE

Podemos, Izquierda Unida y Batzarre ya han cerrado un acuerdo para ir a las urnas junto a un grupo de independientes en la coalición Contigo Navarra. El proceso ha sido convulso en la cúpula de IU. El preacuerdo suscrito por su nuevo líder Carlos Guzmán suscitó críticas como las de sus antecesores en el cargo, la parlamentaria Marisa de Simón y José Miguel Nuin. Sí lo apoyaron las bases en un 78,3%.

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

El Parlamento navarro cuenta en esta legislatura con seis grupos:

-Navarra Suma, coalición formada por UPN, Ciudadanos y PP que tiene 20 escaños.

-El Partido Socialista de Navarra, que cuenta con 11 parlamentarios.

-Geroa Bai, con 9 representes, coalición en la que están el PNV y los antiguos independientes que encabezaba Uxue Barkos y que en esta legislatura han creado un partido, Geroa Socialverdes.

-EH Bildu, que tiene 7 escaños.

-Podemos, con 2 representantes.

-Izquierda-Ezkerra, coalición de IU y Batzarre, que cuenta con 1 parlamentaria.